德國疏美向中俄 馬克龍也頭痛？

哪兩國化敵為友又化友為敵，如此來回往復，相愛相殺，明知一起難逃傷害但又捨不得對方？答案不是中美，是德俄。

與俄「相愛相殺」 拒向烏供武器

德國近日甚是出位，竟成美國拜登政府統戰西方攔路虎。美英繼續熱炒烏克蘭問題，拜登「預言」普京會侵烏，英國則聲稱俄方密謀在烏安插親俄政府（不知如何辦到）之際，德國拒絕美國號召，不向烏提供武器之餘，也禁止東歐北約盟國向烏轉口德製武器，以至英軍飛烏運輸機也避開德領空。

對於會否叫停德俄北溪2期天然氣管項目，德國總理朔爾茨依然和稀泥，強調這是私人商業合作，只稱俄方若侵烏會代價高昂，而德方希望與俄建設性對話。

德國海軍司令舍恩巴赫（Kay-Achim Schönbach）更在智庫活動爆響口，直言克里米亞永遠也不會重歸烏克蘭，而普京值得尊重。這些話在西方只可意會不能言傳，說出來當然就是軒然大波，舍恩巴赫只有自摘烏紗帽。美烏輿論現在質疑德國食錯甚麼藥，怎改旗易幟「投敵」了？

德國這姿態，抽離的看固然神經刀，但德俄其實有種無以名狀的特殊情結。德語更有Russlandversteher一詞，意為Russia understander，俄羅斯理解者，也就是「知俄派」。

德俄歷史有許多交集和共通。現代德國前身普魯士16、17世紀在今天波蘭北部、立陶宛波羅的海沿岸一帶興起；沙俄同期則向較北的今天拉脫維亞、愛沙尼亞（以及更北的聖彼得堡與芬蘭）一帶擴張。這兩片地區曾受十字軍東征後得勢的條頓騎士團一併統治，文化血統屬日耳曼，這些波羅的海日耳曼人不少成為沙俄人口，更輩出俄軍將領。

18世紀七年戰爭，普魯士與俄羅斯分屬敵對陣營，前者一度慘敗瀕臨滅亡，腓特烈大帝甚至準備殉國。豈料俄國伊利莎白女皇突然駕崩，外甥彼得三世繼位，後者是今天德國境內出生的日耳曼人，其家族因為通婚成為俄貴族。彼得三世崇尚普魯士且欽佩腓特烈，俄遂調轉槍頭，與普結盟助之反勝，史稱普魯士「勃蘭登堡王室奇迹」。

知俄派朔爾茨 倡「新東進政策」

及至現代，德俄關係繼續充滿戲劇性。兩國在第一次世界大戰為敵，戰後德國與蘇聯一度緩和，希特拉上台後重趨緊張，德蘇更藉西班牙內戰展開代理人戰爭。誰知兩國1939年突然結盟並瓜分波蘭，只是兩年後即決一死戰，最終蘇軍以反法西斯解放者姿態開入柏林，德國發迹地東普魯士也變為俄加里寧格勒州。冷戰時代，蘇聯成為東德宗主，某程度也變成壓迫者。

兩德統一、蘇聯解體後，德俄建立戰略夥伴關係。一個是西方成員，另一個是西方對手，但一個有高端工業品，另一個有能源，兩個既貌合神離，但又「我捨不得你」。

朔爾茨所屬社會民主黨，可謂德國知俄派大本營。他主張「新東進政策」緩和歐盟與俄關係，就是源自黨內前輩、原西德總理勃蘭特70年代初，與東德和整個東歐集團破冰的「東進政策」（須強調成果顯著，並打下兩德統一基礎）。勃蘭特兩位同黨繼任人施密特、施羅德亦以知俄稱著，後者更是普京密友，曾與對方慶祝聖誕和生日，令不少西方人側目。

對美民主失望 雙軌策略對中俄

默克爾雖非社民黨人，而是來自中間偏右、傾向保守的基督教民主聯盟，她任內西方與俄關係也處於愈發緊張軌道，惟默克爾同樣受到知俄風氣影響，加上她出身東德、操流利俄語的背景，使德俄更加有種互相尊重、求同存異的默契，令德國與美英對俄態度明顯不同。

默克爾確立了對俄「雙軌策略」，經濟與政治分開處理，而政治上對話先行。她辦到了德國廢核下擴大使用俄國天然氣、在俄吞併克里米亞後促成德法俄烏《明斯克協議》兩不誤。今天德國是繼中國及荷蘭後，俄羅斯第3大貿易夥伴，俄羅斯也是德企境外投資首選地。朔爾茨作為社民黨人，自然更不願改變默克爾整體行之有效的對俄航向。

其實德國不只對俄羅斯，對中國也是雙軌策略。

戰略定位上，中俄都是與德國價值觀不同，在東西大博弈格局下無法太過親密，但又需要緊密合作的國家。德國是歐洲最大經濟體，惟相比中俄美只屬中等強國，因此重視以經貿建立相互依存達至安全，這正好與中國崛起所選擇道路脗合。

德國雖也制定了自己的印太戰略，並在跨大西洋框架下與美國協調應對中國，但德國趕在拜登上任前，就主導歐盟與中國完成《中歐全面投資協定》談判；朔爾茨與中國領導人通電，稱盼深化經貿合作和雙邊關係，並冀中歐投協早日過審生效；中國與立陶宛鬧翻牽連貿易，德企亦向立方施壓，望後者改善對華關係。

誠然，雙軌策略有其不足，中歐投協審批就因誤判下牽扯政治而觸礁，德國也阻不了俄羅斯不時揮動能源大棒；但美國輿論近日對德口誅筆伐，大多逃不出「民主與威權」二元對立局限，斥德「破壞民主陣營團結」、「威脅民主國際秩序」。

事實上，德國務實對待中俄，某程度上正是由於對美失望，覺得美國已沒資格自詡民主楷模，更看穿了美國只是以「民主」作為嘗試維護自身霸權的口號。

德法路綫分歧 馬克龍須先勝選

泛歐智庫「歐洲外交關係委員會」（ECFR）去年民調顯示，縱47%德國人認為中國是競爭對手，但僅18%人認為德中處於「新冷戰」，認為與俄新冷戰的也只有31%；反觀53%人在特朗普當選後，感到美國選民不再可信，67%人更相信美國政治體制已經敗壞。

不過，德國政壇亦非沒有親美力量。朔爾茨政府由社民黨、綠黨及自民黨組成，其中綠黨即主張向美靠攏並對中俄強硬，該黨亦正控制外長與經濟部長兩重要職位。朔爾茨至今在這矛盾中雖似佔有上風，其政府長遠能否穩固值得觀察。

另外，德國與法國路綫分歧亦需要關注。縱然德法目標都是讓歐洲擺脫美國自立，但相比德國依重貿易平天下，法國作為歐盟軍事最強國，總統馬克龍更有重建法蘭西昔日輝煌之心，較為重視文韜武略，以取代美國的「歐洲保護者」角色。但馬克龍實現大計還須先過4月大選一關，以及說服歐盟內眾多沒有法國同等雄心的成員。無論如何，歐洲與美國，以及歐洲內部分歧，都是中俄應該珍視的機會。

▲ 德國總理朔爾茨（左）所屬社會民主黨，可謂知俄派大本營。他主張「新東進政策」緩和歐盟與俄關係，與法國總統馬克龍（右）重視文韜武略路綫存有分歧。（法新社資料圖片）