陳茂波：須最短時間控疫 方能穩經濟 政治版 2022/02/07 分享： 財政司司長陳茂波指，新冠確診宗數仍在不斷上升，可見疫情極為嚴峻，強調必須以最短時間管控住疫情，才能最大程度穩定和支撑經濟。他又說，第6輪防疫抗疫基金初步規模至少200億元，將盡快向立法會尋求撥款。 自由 ... 欲覽全文，再睇埋系列電子書2022收息全攻略；立即登記限時$10/月試閱計劃計劃詳情 登入 $10 試閱 無合約, 可隨時取消 ($60/月續約) 相關文章 兩周1921人染疫 336宗源頭不明 今日 兩周1921人染疫 336宗源頭不明 快檢存疑 16議員倡京派員全民強檢 今日 快檢存疑 16議員倡京派員全民強檢 倘社區檢測呈陽性 籲留家勿湧急症室 今日 倘社區檢測呈陽性 籲留家勿湧急症室 你可能感興趣 兩周1921人染疫 336宗源頭不明 今日 01:00 兩周1921人染疫 336宗源頭不明 快檢存疑 16議員倡京派員全民強檢 今日 01:00 快檢存疑 16議員倡京派員全民強檢 倘社區檢測呈陽性 籲留家勿湧急症室 今日 01:00 倘社區檢測呈陽性 籲留家勿湧急症室 陳茂波 疫情 香港 經濟 補貼 民建聯 財政預算案 財政司 防疫抗疫基金 防疫措施