陳茂波：須最短時間控疫 方能穩經濟

財政司司長陳茂波指，新冠確診宗數仍在不斷上升，可見疫情極為嚴峻，強調必須以最短時間管控住疫情，才能最大程度穩定和支撑經濟。他又說，第6輪防疫抗疫基金初步規模至少200億元，將盡快向立法會尋求撥款。

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