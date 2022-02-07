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快檢存疑 16議員倡京派員全民強檢

政治版 2022/02/07

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立法會議員梁美芬聯同15名議員向特首林鄭月娥發聯署信，指全民自願快速檢測效果存疑，因市民採樣令準確性打折扣，且速檢呈陽性市民未必願意求醫或呈報。他們提出6項建議，包括與內地成立共同抗疫委員會，由中央派

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