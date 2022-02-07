快檢存疑 16議員倡京派員全民強檢 政治版 2022/02/07 分享： 立法會議員梁美芬聯同15名議員向特首林鄭月娥發聯署信，指全民自願快速檢測效果存疑，因市民採樣令準確性打折扣，且速檢呈陽性市民未必願意求醫或呈報。他們提出6項建議，包括與內地成立共同抗疫委員會，由中央派 ... 欲覽全文，再睇埋系列電子書2022收息全攻略；立即登記限時$10/月試閱計劃計劃詳情 登入 $10 試閱 無合約, 可隨時取消 ($60/月續約) 相關文章 兩周1921人染疫 336宗源頭不明 今日 兩周1921人染疫 336宗源頭不明 陳茂波：須最短時間控疫 方能穩經濟 今日 陳茂波：須最短時間控疫 方能穩經濟 倘社區檢測呈陽性 籲留家勿湧急症室 今日 倘社區檢測呈陽性 籲留家勿湧急症室 你可能感興趣 兩周1921人染疫 336宗源頭不明 今日 01:00 兩周1921人染疫 336宗源頭不明 陳茂波：須最短時間控疫 方能穩經濟 今日 01:00 陳茂波：須最短時間控疫 方能穩經濟 倘社區檢測呈陽性 籲留家勿湧急症室 今日 01:00 倘社區檢測呈陽性 籲留家勿湧急症室 疫情 香港 強制檢測 立法會 林鄭月娥 梁美芬 安心出行 疫苗