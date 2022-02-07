倘社區檢測呈陽性 籲留家勿湧急症室 港聞版 2022/02/07 分享： 本港爆發第5波新冠肺炎疫情，港府以大量社區檢測和派發快速抗原測試套裝，鼓勵市民願檢盡檢，多區出現排隊檢測人龍，但亦導致大量初步確診人士湧到公立醫院急症室求醫。 醫院管理局總行政經理（質素及標準）劉家獻昨 ... 欲覽全文，再睇埋系列電子書2022收息全攻略；立即登記限時$10/月試閱計劃計劃詳情 登入 $10 試閱 無合約, 可隨時取消 ($60/月續約) 相關文章 兩周1921人染疫 336宗源頭不明 今日 兩周1921人染疫 336宗源頭不明 陳茂波：須最短時間控疫 方能穩經濟 今日 陳茂波：須最短時間控疫 方能穩經濟 快檢存疑 16議員倡京派員全民強檢 今日 快檢存疑 16議員倡京派員全民強檢 你可能感興趣 兩周1921人染疫 336宗源頭不明 今日 01:00 兩周1921人染疫 336宗源頭不明 陳茂波：須最短時間控疫 方能穩經濟 今日 01:00 陳茂波：須最短時間控疫 方能穩經濟 快檢存疑 16議員倡京派員全民強檢 今日 01:00 快檢存疑 16議員倡京派員全民強檢 公立醫院 疫情 新冠肺炎 農曆新年 衞生署 診所 劉家獻 病毒檢測 檢測中心