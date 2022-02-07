  • 16°C
香港時間 : 2022207日 (一) 02:42
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:退休理財

熱門關鍵字 : 收息 退休 財務自由 退休組合 存款利息 疫情 疫苗 美國大選 中美關係 新盤
報章

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

倘社區檢測呈陽性 籲留家勿湧急症室

港聞版 2022/02/07

分享：

本港爆發第5波新冠肺炎疫情，港府以大量社區檢測和派發快速抗原測試套裝，鼓勵市民願檢盡檢，多區出現排隊檢測人龍，但亦導致大量初步確診人士湧到公立醫院急症室求醫。

醫院管理局總行政經理（質素及標準）劉家獻昨

...

相關文章

兩周1921人染疫 336宗源頭不明
今日
兩周1921人染疫 336宗源頭不明
陳茂波：須最短時間控疫 方能穩經濟
今日
陳茂波：須最短時間控疫 方能穩經濟
快檢存疑 16議員倡京派員全民強檢
今日
快檢存疑 16議員倡京派員全民強檢

你可能感興趣

兩周1921人染疫 336宗源頭不明
今日 01:00
兩周1921人染疫 336宗源頭不明
陳茂波：須最短時間控疫 方能穩經濟
今日 01:00
陳茂波：須最短時間控疫 方能穩經濟
快檢存疑 16議員倡京派員全民強檢
今日 01:00
快檢存疑 16議員倡京派員全民強檢
公立醫院 疫情 新冠肺炎 農曆新年 衞生署 診所 劉家獻 病毒檢測 檢測中心

上一篇文章

兩周1921人染疫 336宗源頭不明

下一篇文章

小提琴手 冀做到古典流行樂雙贏
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

分析評論 更多

黃金周防疫考驗 港挑戰比內地大
黃金周防疫考驗 港挑戰比內地大
專家樓論 - 階段式還款 拉抬購買力？
階段式還款 拉抬購買力？