倘社區檢測呈陽性 籲留家勿湧急症室

本港爆發第5波新冠肺炎疫情，港府以大量社區檢測和派發快速抗原測試套裝，鼓勵市民願檢盡檢，多區出現排隊檢測人龍，但亦導致大量初步確診人士湧到公立醫院急症室求醫。

醫院管理局總行政經理（質素及標準）劉家獻昨

...