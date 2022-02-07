兩周1921人染疫 336宗源頭不明 衞署料未達高峰 陳肇始：擬收緊防疫 港聞版 2022/02/07 分享： 本港第5波疫情嚴峻，確診個案不斷創新高，連續兩日確診逾300宗，昨錄得342宗確診，全屬本地感染，逾7成為源頭未明。 衞生署署長林文健形容現時形勢相當危急，且未達到高峰，疫情數字會繼續上升，單在過去兩周 ... 欲覽全文，再睇埋系列電子書2022收息全攻略；立即登記限時$10/月試閱計劃計劃詳情 登入 $10 試閱 無合約, 可隨時取消 ($60/月續約) 相關文章 陳茂波：須最短時間控疫 方能穩經濟 今日 陳茂波：須最短時間控疫 方能穩經濟 快檢存疑 16議員倡京派員全民強檢 今日 快檢存疑 16議員倡京派員全民強檢 倘社區檢測呈陽性 籲留家勿湧急症室 今日 倘社區檢測呈陽性 籲留家勿湧急症室 你可能感興趣 陳茂波：須最短時間控疫 方能穩經濟 今日 01:00 陳茂波：須最短時間控疫 方能穩經濟 快檢存疑 16議員倡京派員全民強檢 今日 01:00 快檢存疑 16議員倡京派員全民強檢 倘社區檢測呈陽性 籲留家勿湧急症室 今日 01:00 倘社區檢測呈陽性 籲留家勿湧急症室 疫情 新冠肺炎 治療 衞生署 陳肇始 公立醫院 許樹昌 檢測中心 防疫措施 高拔陞