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兩周1921人染疫 336宗源頭不明

衞署料未達高峰 陳肇始：擬收緊防疫

港聞版 2022/02/07

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本港第5波疫情嚴峻，確診個案不斷創新高，連續兩日確診逾300宗，昨錄得342宗確診，全屬本地感染，逾7成為源頭未明。

衞生署署長林文健形容現時形勢相當危急，且未達到高峰，疫情數字會繼續上升，單在過去兩周

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