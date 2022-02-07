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甜笑教主Anson Lo×高露潔 巴士站互動廣告登陸尖沙咀

行政人員版 04:00 2022/02/07

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人氣爆登嘅「甜笑教主」Anson Lo，新廣告再度凱旋登陸尖沙咀！黛安收到風，最近教主同高露潔合作，即日起至3月3日，喺尖沙咀柏麗大道巴士站推出互動廣告燈箱，一定要同姊妹們去朝聖啊！

聽公關姊妹講，大家可以透過手機掃描燈箱上嘅QR code啟動小遊戲，喺限時內用含有牙醫專用成分嘅高露潔Optic White牙膏，去除外層和深層牙漬，完成簡單互動美白任務後，就可以透過神級濾鏡同教主同框合照，機會難逢。

高露潔仲聯乘各大零售商，由星期二（8日）起至3月10日將獨家打造「教主神級笑容專區」，多個教主嘅1︰1紙牌和裝飾會降臨18區商店，好似TASTE又一城分店，就設有Colgate Beauty And Whitening Centre，以唔同造型嘅教主立牌打造美白牙齒專區，絕對係打卡熱點。

另外，高露潔×Anson Lo神級限定套裝由今個星期五（11日）起，喺指定零售商門市正式公開發售，好似限量版高露潔便攜式水牙綫機套裝（售$699），就會喺情人節（14日）起開始預售，粉絲唔好錯過喇。

本文轉載自《晴報

甜笑教主Anson Lo×高露潔

各大零售商打造「教主神級笑容專區」。圖為百佳超市內。

高露潔×Anson Lo互動小遊戲

撰文 : 黛安 消息特靈八卦公關

欄名 : 八卦名利場

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