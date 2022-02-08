冬季奧運會正式在中國賽場開幕，才令人較關注冬奧起來。此前中國隊的成績一般，對上兩屆都只得一面金牌和幾面其他獎牌。現參賽國中，實力最強是挪威和德國，中國的傳統強項，主要為短道速滑。今年當然有「忽然強項」，即之前介紹過，由美國歸化成中國代表的新星寵兒谷愛凌。她今次參加的三項賽事，這周會陸續開始，包括自由式滑雪女子U型場地、滑雪大跳台以及坡面障礙比賽，今年賽季她在同類項目中已奪多次冠軍，所以有望立即為中國多奪三面獎牌。她的力量、身手及笑容自信等，確實令人明白其魅力所在。

其他看點方面，最刺激和有視覺感的，個人首推野外單板追逐賽，在冰天雪地廣闊的大自然賽場上，沿着高低坡度，進行跳躍、急速轉彎等難度極高的動作，動作特別快速凌厲，加上現在攝影技術，都是用航拍來追蹤全程，相當刺激。

回到焦點明星谷愛凌，寵兒歸寵兒，其實不無爭議，只是今次可能得到特別優待淡化處理。那就是她歸化成為中國公民代表中國參賽，但同時從可查證的美國資料看來，卻沒有正式放棄美國公民身份的證據。

時勢所趨，輿論場中，可能特別需要這樣一位身份剛好的新一代「中國」運動明星了。谷愛凌中美混血，美國父親北京母親的背景，此時此刻出現，「棄美投華」，完全符合了國際政治氣候的中國敘事需求。而在谷愛凌本身，可見資料中一直受母親影響較大（三歲就教她滑雪，也常返北京及學習中文），此時決定在一個更快速的市場發展也是一種選擇吧！雖然她現在從美容、電訊到快消品的合作或代言都接，可能有點過多。