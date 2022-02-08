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新年解藥

副刊版 2022/02/08

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Bonnie睡眼惺忪地說：「我昨晚發噩夢，嚇醒了！」我問：「被人追殺？」她說：「我入到超市，全個超市只賣一種食物，貨架放着一個個的盆菜，很恐怖啊！」我大笑：「你個夢境真趣怪，但是，見到盆菜怎會恐怖呢？」她說：「年廿九團年，我家訂了一個大盆菜，四口子吃，當然有剩，每餐我爸就將這個盆菜加水再煮，沒想到，那個盆菜竟然可在年初一到年初三不斷輪迴，年初四我以為盆菜飯已經完結，怎料，公司開工拜神，茶水間放滿燒肉、白切雞和髮菜蠔豉等，又是盆菜合體！我真的吃不消。」

「新年過後，大家也吃得太多了，真的要煮些消滯菜。」我提議。她奇怪問：「消滯菜？是不是可有助消脂？」我說：「營養學上，消滯的意思，是促進食物的消化，大時大節，我們會吃得較多肥膩食物，容易引致消化不良，有食滯的感覺。為了幫助去除這種感覺，烹調一些酸溜溜的食材，是方法之一，例如，可以用檸檬蒸烏頭，又或者番茄煮魚，或再簡單一點，番茄炒蛋，都是個好選擇。好像我，今晚便準備了羅宋湯，配幾片法包，還可以減一點磅。當然，要是不想煮，簡單吃杯乳酪，也可幫助消化，更可以幫助排走宿便，腸臟排空了，那種滯的感覺便會大減。」

「你今晚煮好的羅宋湯，應該不僅是一人分量吧！」她大喜問道。我無奈地說：「那麼，今晚你就跟我用羅宋湯配法包作為晚餐好嗎？」Bonnie再要求：「不如你多煮一碟檸檬蒸烏頭，你常說飲食要均衡嘛！」

撰文 : 黃凱詩

欄名 : 營營樂樂

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