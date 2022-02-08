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蒙着嘴也可以

副刊版 2022/02/08

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教學重回Zoom形式，雖然我很喜歡現場面對面交流，但身為教職員，有責任依足大學所定規矩，絕不能因個人喜好而藐視校方守則和罔顧學生安全。過去一年，即使在班房上堂，師生都跟足指引，全程戴口罩；就個人而言，最理想當然是不用蒙着嘴說道理，原因有二：一來，被口罩蓋着仍持續運氣講足三小時，非常侷促；二來，講者只能靠眼睛和聲音傳達信息，得靠當事人的傳播技巧和功力了。

從傳播學來說，眼耳口鼻面部表情理論上都能豐富溝通過程，但效果是否良好和有效，必須看當事人是否：一、懂得溝通；二、懂得利用五官傳達正面信息；三、一向在受眾者心目中有良好形象。若以上三項皆否的話，除下口罩眼耳口鼻合起來，反倒有篤眼篤鼻之劣感。

雖則蒙着嘴上講台說話不是最理想模式，但我會因個人喜好/方便/看法而除下口罩嗎？四個字：絕對不會。一、抗疫期間，疑慮甚多，傳播學觀點不是唯一，亦不可凌駕於公共衞生理據上。二、無論甚麼崗位，站在講台上都起了示範作用，不能說一套做一套。譬如：我的課堂教授公共衞生危機的風險評估與管理，總不能這邊嘴裏教人如何一步一步管理風險與危機，那邊卻除下口罩真人示範如何藐視規矩和擴大風險吧？三、若除下口罩在講台說話，用「因為你們需要了解和感受我的感受」作解釋，實難令人信服。首先是如第一點所提出，當事人先要解釋為何在疫情嚴峻期間，傳播學觀點變得比公共衞生學觀點重要？這已是很難在此時此刻有強而有力的合理解釋。其次是，若當事人那麼着重傳播學觀點，那單以傳播學邏輯也可看到其邏輯漏洞：傳播學講求溝通、交流和了解是要two-way雙向的，你要求別人要明白和感受你的同時，又有否先去明白和感受在席者/別人感受呢？你確定台下人人都想你除罩？你確定個個見到你咁做都好安心？真正懂得溝通的，即使蒙着嘴剩下眼神、語調、聲綫和肢體語言，也可以呈現溝通魅力和效果。

其實，考慮事情毋須下下用到甚麼學術觀點，只要：一、少點自我；二、多考慮其他人；三、用點common sense便是。

撰文 : 利嘉敏

欄名 : 攻關女子

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