從「屯」字說起 抗逆宜齊心「蠢」起來

對於屯門區居民來說，這個春節真太冷，大興邨、富泰邨及良景邨等爆疫，大興邨部分樓宇被圍封，病毒在邨內似有蔓延迹象，不知會否變成第二個葵涌邨，人心惶惶。春節，新冠在屯門蠢蠢欲動，我想起了甲骨文，以及一個「蠢」字。

大家一聽甲骨文，可能已經沒甚興趣，但作為中國已知最早的成熟文字，它是今天漢字的源頭，與金文、秦漢簡帛文字以及漢字一脈相承，對中國歷史、民族文化影響深遠。甲骨文有3,000多年歷史，是商周時期文字，大約120年前才被發現，能識別的字4,000多個，有說6,000個，其中2,000多字經過幾代學者研究，破譯的只有1,300個左右，頂多佔發現的約三分一，容易認的字都認得差不多，還有大部分無人識。

5年前，中國文字博物館發布一則公告，說誰破譯還未被解讀的甲骨文的話，一個字獎勵10萬元。計吓條數，還有至少近3,000個字未被破解，就是3億；然而3年多後，只有一個人拿走了一個字的獎金，這個字是--蠢。

簡單來說，破譯一個甲骨文，第一步要研究文字形態，甲骨文象形性非常強，所以先根據形態推理，例如人、豬等，看起來就像簡筆畫，一看就知道是甚麼；第二步是研究文字的傳承，就是看和之後文字相似的地方，例如甲骨文和金文、篆書對比之類；第三步是結合文獻與考古研究。

春下兩條蟲 原意大地復甦

論證了一個「蠢」字的人叫蔣玉斌，復旦大學出土文獻與古文字研究中心研究員。他研究甲骨文這個字（見圖）的演變過程，作了對比，發現這個字應就是篆書中的「屯」字、後來的「蠢」字。

從字形來看，最初這個字像是春天到了，植物破土而生，草木開始長出枝葉，像一顆種子扎根，有扎根、定居意思，就像「屯」字；後來，人們為了更加生動表達這個字，在下面加了兩條蟲，意味春天大地復甦，萬物開始「蠢蠢欲動」，冬眠蟲蛇在回暖的春天甦醒後，無序、盲目的蠕動，表達那種到處亂動的狀態或樣子。

這個「蠢」字，常和蠻夷聯繫一起，表示那些不安分、經常發生動亂的附屬國，例如動亂的夷國，就叫「蠢夷方」；不安分的盂國，就叫「蠢盂方」。把這個字讀為「蠢」的話，那麼也就讀通了西周金文中出現的「蠢淮夷」之類這些，都是先動亂後被征討的部落，甲骨、金文中一些文句讀通，再和先秦古籍中的說法對應，形成完整的證據鏈相互驗證，字形字義都研究清楚，完全解讀了甲骨文「屯」字，即「蠢」，而「屯」的本義，也被確認為草木萌芽。

蔣玉斌指，「蠢」本來就有「動」的意思，今天大家常用的「愚蠢」、「笨拙」等意思，其實是後來發展出來的。

那麼「蠢動」從何時變成「愚蠢」呢？古時說一個人腦子不好是愚，孔子說：「唯上智與下愚不移」，「上智」就是最上等有智慧的人，「下愚」就是最愚笨的人；形容一個人表達能力不好用「痴」，「痴」裏面是「知」，「知」是說得準的意思，「知」「病」了，說不準，就「痴」了。《說文解字》：「痴，不慧也」，也有「傻」的意思；而「笨」則是說一個人辦事欠靈活敏捷，所謂笨手笨腳。

古代這些字的意思，今天都被一個「蠢」字包了。有說法和戰國的韓非子有關，他的《忠孝》有一句：「古者黔首，悗密蠢愚，故可以虛名取也。今民儇詷智慧，欲自用，不聽上。」從中看出「蠢愚」和「智慧」相對，「智」和「慧」表示聰明人，「愚」是愚笨、愚昧之人，「愚」和「蠢」連用，「蠢」也就有「愚」的意思了。從此被人們連在一起用，開始時寫作「蠢愚」，東漢之後多作「愚蠢」。

甲骨文作為一門高深的學問，對我們尋根過去、傳承下去，有着不一般意義。中國人願意花那麼多錢，論證了一個「蠢」字，一點也不蠢，可見認真及嚴謹。從「蠢」字的演變過程，也可看出文字的意思並非固定不變的，賦予文字意思變化的是我們，只要我們願意，加上認真和智慧，可以做出一切事，面對任何困難，包括疫情。

大家知道甲骨文如何在123年前被發現的嗎？清朝光緒年間，金石學家王懿榮因患痢疾，叫人到中藥店買包括叫「龍骨」的中藥服食，發現骨上刻有奇異的紋絡，似是文字，於是大量收購。他研究後推斷，「龍骨」是上古殷商時期的占卜用骨，他執藥執到變為最早發現甲骨文的人，從此翻開甲骨文研究第一頁。

歷史告訴我們，這些龜甲和獸骨上的文字未被認出前，甲骨只是藥材，有病執藥都執到寶，還要是攸關華夏的文字鼻祖，執藥變「甲骨文之父」，所以說，甚麼皆有可能。

甲骨文「屯」即「蠢」，屯門人不會蠢，「屯」的本義為草木萌芽，只要屯門以至全港市民，齊心合力遵從抗疫，「蠢」起來、「動」起來，香港自會再見春意盎然，春回大地，萬物復甦！

▲ 從字形來看，最初「蠢」字像是春天到了，植物破土而生，草木開始長出枝葉，像一顆種子扎根，有扎根、定居意思，就像「屯」字（圖左）；後來人們在下面加了兩條蟲（圖右），意味春天大地復甦，萬物開始「蠢蠢欲動」。