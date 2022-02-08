從道路規劃 塑造北都低碳出行模式

北部都會區是我們與大灣區融合的關鍵﻿，也是我們建造可持續低碳生活的理想場地，而交通運輸是首要一環。

公共交通客量 環球呈跌勢

香港交通發展一直以鐵路等公共交通帶動，﻿可是近年私家車數量和公共交通乘客增長趨勢背馳--領牌私家車過去10年增幅4成，新冠疫情也無礙增長；而綜合政府數據顯示，從2019年起公共交通乘客下降，到3年後的今天仍然持續，期間即使有屯馬綫投入服務，但鐵路佔公共交通比重於2020年仍較2018年下跌超過3%。

私家車增加既造成交通擠塞，也影響空氣質素--汽車廢氣造成全球兩成二氧化碳排放，因此要急切應對。

這並非香港獨有的難題，近年公共交通載客量在多個城市都呈現下跌趨勢。美國公共交通協會（APTA）的數據指出，即使美國過去10年人口持續增長，公共交通乘客人次卻由2014年逐年減少；《經濟學人》指，加拿大多倫多的成年人也逐漸減少乘搭公共交通（乘客總數上升則因政府資助兒童免費乘坐）；英國倫敦、法國巴黎和德國柏林的公共交通乘客量也沒有跟隨就業率上升，以往每年遞增的乘客升幅已不復見。

造成這個現象的原因眾多，包括共乘服務、居家工作和單車出行的普及，預期將來無人駕駛汽車會進一步蠶蝕公共交通的乘客量。

面對乘客量持續下降，愛沙尼亞作出大膽嘗試，以稅收補貼公共交通，讓市民享用免費乘車服務，藉此減少私家車數量。從2013年開始，首都塔林（Tallinn）的巴士、電車、鐵路和無軌電車供全市43萬市民免費享用，然而去年該國國家審計部門發表報告指，這個計劃成果不似預期，私家車數量未有減少，至今超過一半人上班仍以私家車代步。

疫下怕感染 選擇自行駕駛

疫情無疑令問題雪上加霜。《經濟學人》結合蘋果、Google和荷蘭導航公司TomTom的數據，研究10個大城市的出行情況，發現2020年8月疫情開始減退時，公共交通用量只回到疫前的4成，不少人不慣戴口罩又不想被罰，也可能憂慮被感染，而選擇自行駕駛。這10個大城市包括東京、紐約、倫敦、柏林、巴黎、羅馬等，在封城解除後，它們的汽車用量升幅都比公共交通和步行大，柏林的交通擠塞在8至10月比疫前上升8%；紐約車輛登記也同樣增加。

許多城市都早有計劃減少汽車量，但都未能遏止汽車增長趨勢，方法包括透過徵收交通擠塞稅（倫敦：15英鎊，約158港元；斯德哥爾摩：最多105瑞典克郎，約89港元）、提高泊車費（紐約：兩小時35美元，約272港元）、禁止非電動車進入市區（如馬德里、奧斯陸、布魯塞爾等10多個城市）等。

電動單車滑板車 異軍突起

除了鼓勵購買電動汽車，另類出行模式也在很多地方流行起來。研究機構NPD指，截至2021年4月，全球單車銷售按年上升了57%，達65億美元，比2019年度更上升了140%；這只是傳統單車的情況，新式的電動單車在歐洲更是方興未艾，配合多國政府（如德國和英國）提供2至4成車價的稅務優惠，估計到2030年，3,000多萬新購單車中，1,700萬部屬於較昂貴的電動單車。

電動滑板車也異軍突起，近年傳統電單車銷售不濟，令名牌哈雷（Harley Davidson）在2018年股價下挫近兩成，研究機構CB Insights指，比起電單車，千禧一代更喜歡廉宜、實際兼環保的電動滑板車。

有人曾質疑，電動滑板車令人懶於步行，不過研究機構INRIX指，英美大城市中，五分一車程在1英里之內、美國城市中一半車程在3里之內，因此電動滑板車是理想的環保代步工具。當然，要避免意外，練習不可缺少，美國單車租賃初創Lime的數據顯示，三分一意外是首5次出行發生的。

同時，多國政府也在基建中加以配合，例如倫敦就增加了40英里的臨時單車徑，政府揚言會撥款20億英鎊（約211億港元）建設新的單車基建。不少城市如雅典、布達佩斯、米蘭、紐約及巴黎等，都紛紛把馬路劃為行人專用區，既助市民保持社交距離，也可劃出新的單車徑。

在香港，不少市民疫下也愛上踏單車，根據網上交易平台Carousell的數據，2020年在本港共售出近4萬輛單車，每月搜尋次數達30萬次。可惜基於人口稠密和行人道狹窄等原因，到目前為止，電動單車或電動滑板車仍然不能合法在港行走。

增城市可行度 鼓勵環保代步工具

那我們可否在規劃北部都會區時，把這些新型的環保交通工具一併考慮？

《北京城市總體規劃（2004年-2020年）》指出，在保障城市的可持續發展前提下，步行和單車是交通發展策略之一，因此道路建設要為此「創造良好條件」。

北部都會區可否參照北京城市規劃，既提升可行度，也鼓勵環保代步工具？例如在所有路面劃出單車專用行車綫或天橋，而道路設計也要單車友善，例如橫過馬路時有足夠的等候空間、人車有清晰分隔，更要照顧上落斜度、彎位設計、沿途有綠樹遮蔭等。

北部都會區既是新發展區，也是香港嵌入深圳的一次規劃大突破，因此我期待政府可以勇於運用創新思維，力求在發展和環保中，謀求最佳的可能性。

▲ 北部都會區既是新發展區，也是香港嵌入深圳的一次規劃大突破，期望政府可以勇於運用創新思維，力求在發展和環保中，謀求最佳的可能性。（資料圖片）