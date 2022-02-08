「有毒」職場文化 員工離辭率高10倍 行政人員版 2022/02/08 分享： 【本報訊】一直以來，大眾普遍認為低薪酬是推動美國「大辭職潮」的原因。但根據麻省理工學院斯隆管理評論（MIT Sloan Management Review）的最新報告，員工選擇辭職的主因原來並非低工資 ... 欲覽全文，再睇埋系列電子書2022收息全攻略；立即登記限時$10/月試閱計劃計劃詳情 登入 $10 試閱 無合約, 可隨時取消 ($60/月續約) 欄名 : Good Job Insight 最新專欄文章 更多 科技行業求才若渴 企業架構師年薪逾百萬 2022/02/07 科技行業求才若渴 企業架構師年薪逾百萬 英勞動力短缺 亞馬遜增1500學徒職位 2022/02/04 英勞動力短缺 亞馬遜增1500學徒職位 疫下初嘗遙距工作 美軟件商決永久執行 2022/01/31 疫下初嘗遙距工作 美軟件商決永久執行 英調查：80%年輕高管喜採4天工作制 2022/01/28 英調查：80%年輕高管喜採4天工作制 提升WFH效率有計設置工作桌更易投入 2022/01/27 提升WFH效率有計設置工作桌更易投入 疫情 美國 行業 壓力 職場文化 辭職 企業文化 行政管理