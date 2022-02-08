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「有毒」職場文化 員工離辭率高10倍

行政人員版 2022/02/08

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【本報訊】一直以來，大眾普遍認為低薪酬是推動美國「大辭職潮」的原因。但根據麻省理工學院斯隆管理評論（MIT Sloan Management Review）的最新報告，員工選擇辭職的主因原來並非低工資

...

欄名 : Good Job Insight

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