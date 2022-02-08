Chrome Logo換新貌 三色比例微調更鮮艷 行政人員版 2022/02/08 分享： Google Chrome作為瀏覽器霸主，相信很多用戶都對其標誌相當熟悉。近日Google宣布，將會為已沿用8年的Google Chrome Logo再度更新，設計隨作業系統的不同，而有稍微不同風格變 ... 欲覽全文，再睇埋系列電子書2022收息全攻略；立即登記限時$10/月試閱計劃計劃詳情 登入 $10 試閱 無合約, 可隨時取消 ($60/月續約) 欄名 : 科技新知 最新專欄文章 更多 遊戲《GTA 6》開發中 有望2024至25年登場 今日 遊戲《GTA 6》開發中 有望2024至25年登場 微軟網絡威脅研究 去年攔截710億次攻擊 2022/02/07 微軟網絡威脅研究 去年攔截710億次攻擊 Tesla安全帶現問題 召回逾81萬輛車 2022/02/07 Tesla安全帶現問題 召回逾81萬輛車 全電動小型客機 未來數周將起飛 2022/02/04 全電動小型客機 未來數周將起飛 Meta社交平台 增3D虛擬化身 2022/02/04 Meta社交平台 增3D虛擬化身 科技行業 Google Google Chrome 設計師 作業系統