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Chrome Logo換新貌 三色比例微調更鮮艷

行政人員版 2022/02/08

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Google Chrome作為瀏覽器霸主，相信很多用戶都對其標誌相當熟悉。近日Google宣布，將會為已沿用8年的Google Chrome Logo再度更新，設計隨作業系統的不同，而有稍微不同風格變

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欄名 : 科技新知

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