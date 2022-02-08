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新民黨陳志豪回港 檢測才知中招

政治版 2022/02/08

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第5波疫情嚴峻，新民黨的將軍澳北分區委員會副主席陳志豪原來都染疫，幸好他並非在港中招。

其黨主席葉劉淑儀直言，作為行政會議成員，並非直接參與抗疫，有時只能乾着急。

陳志豪已接種了兩劑復必泰疫苗，雖然中招卻

...

撰文 : 吳爾文

欄名 : 政情動向

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