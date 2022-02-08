新民黨陳志豪回港 檢測才知中招 政治版 2022/02/08 分享： 第5波疫情嚴峻，新民黨的將軍澳北分區委員會副主席陳志豪原來都染疫，幸好他並非在港中招。 其黨主席葉劉淑儀直言，作為行政會議成員，並非直接參與抗疫，有時只能乾着急。 陳志豪已接種了兩劑復必泰疫苗，雖然中招卻 ... 欲覽全文，再睇埋系列電子書2022收息全攻略；立即登記限時$10/月試閱計劃計劃詳情 登入 $10 試閱 無合約, 可隨時取消 ($60/月續約) 撰文 : 吳爾文 欄名 : 政情動向 最新專欄文章 更多 港人大政協 兩會後准留內地？ 2022/02/07 港人大政協 兩會後准留內地？ 中信辦公室被指欠私隱 議員裝隔板 2022/02/05 中信辦公室被指欠私隱 議員裝隔板 立會下周五前 全改Zoom開會 2022/02/04 立會下周五前 全改Zoom開會 形容新特首 唐英年「大包圍」 2022/01/31 形容新特首 唐英年「大包圍」 霍啟剛郭晶晶 炮製餃子解鄉愁？ 2022/01/29 霍啟剛郭晶晶 炮製餃子解鄉愁？ 疫情 民建聯 劏房 葉劉淑儀 紓困措施 新民黨 經民聯 勞工及福利局 行政會議 梁美芬