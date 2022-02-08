醫局：快檢倘呈陽 「點對點」去急症室 港聞版 2022/02/08 分享： 疫情急速爆發，全港多區大廈被列入強制檢測名單中，各區社區檢測中心都有市民大排長龍；亦有人搶購自我快速抗原檢測套裝先作初步檢測，令不少門市都出現缺貨。 醫管局總行政經理李立業昨呼籲，市民進行快速抗原測試並 ... 欲覽全文，再睇埋系列電子書2022收息全攻略；立即登記限時$10/月試閱計劃計劃詳情 登入 $10 試閱 無合約, 可隨時取消 ($60/月續約) 相關文章 增614新症後日恐破千 推居家檢疫 今日 增614新症後日恐破千 推居家檢疫 官媒斥病毒共存「躺平」論 礙港抗疫 今日 官媒斥病毒共存「躺平」論 礙港抗疫 昨7.3萬人接種單日新高 首針佔2.3萬 今日 昨7.3萬人接種單日新高 首針佔2.3萬 你可能感興趣 增614新症後日恐破千 推居家檢疫 今日 01:00 增614新症後日恐破千 推居家檢疫 官媒斥病毒共存「躺平」論 礙港抗疫 今日 01:00 官媒斥病毒共存「躺平」論 礙港抗疫 昨7.3萬人接種單日新高 首針佔2.3萬 今日 01:00 昨7.3萬人接種單日新高 首針佔2.3萬 疫情 香港 立法會 民建聯 檢測中心 強制檢測 美元