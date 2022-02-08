醫局：快檢倘呈陽 「點對點」去急症室

疫情急速爆發，全港多區大廈被列入強制檢測名單中，各區社區檢測中心都有市民大排長龍；亦有人搶購自我快速抗原檢測套裝先作初步檢測，令不少門市都出現缺貨。

醫管局總行政經理李立業昨呼籲，市民進行快速抗原測試並

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