官媒斥病毒共存「躺平」論 礙港抗疫

《人民日報》昨發表文章批評，提出與病毒共存的「躺平」策略，是不負責任，若果任由錯誤論調大行其道、混淆視聽，將動搖香港全社會的抗疫信心，影響抗疫成效。

衞健委倡擴檢測 速覓源頭

國家衞健委新冠疫情應對處置工

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