官媒斥病毒共存「躺平」論 礙港抗疫 政治版 2022/02/08 分享： 《人民日報》昨發表文章批評，提出與病毒共存的「躺平」策略，是不負責任，若果任由錯誤論調大行其道、混淆視聽，將動搖香港全社會的抗疫信心，影響抗疫成效。 衞健委倡擴檢測 速覓源頭 國家衞健委新冠疫情應對處置工 ... 欲覽全文，再睇埋系列電子書2022收息全攻略；立即登記限時$10/月試閱計劃計劃詳情 登入 $10 試閱 無合約, 可隨時取消 ($60/月續約) 相關文章 增614新症後日恐破千 推居家檢疫 今日 增614新症後日恐破千 推居家檢疫 醫局：快檢倘呈陽 「點對點」去急症室 今日 醫局：快檢倘呈陽 「點對點」去急症室 昨7.3萬人接種單日新高 首針佔2.3萬 今日 昨7.3萬人接種單日新高 首針佔2.3萬 你可能感興趣 增614新症後日恐破千 推居家檢疫 今日 01:00 增614新症後日恐破千 推居家檢疫 醫局：快檢倘呈陽 「點對點」去急症室 今日 01:00 醫局：快檢倘呈陽 「點對點」去急症室 昨7.3萬人接種單日新高 首針佔2.3萬 今日 01:00 昨7.3萬人接種單日新高 首針佔2.3萬 疫情 新冠肺炎 香港 新華社 人民日報 病毒檢測 中華人民共和國國家衞生健康委員會 美元