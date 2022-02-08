昨7.3萬人接種單日新高 首針佔2.3萬

【香港】

本港昨日再多近7.3萬人接種新冠疫苗，較周日（6日）多逾3.2萬人，更創疫苗接種計劃推出以來單日接種人數新高；當中有22,731人屬首劑，亦為去年9月4日以來最多，同時有近3萬人接種第3劑。

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