昨7.3萬人接種單日新高 首針佔2.3萬 港聞版 2022/02/08 分享： 【香港】 本港昨日再多近7.3萬人接種新冠疫苗，較周日（6日）多逾3.2萬人，更創疫苗接種計劃推出以來單日接種人數新高；當中有22,731人屬首劑，亦為去年9月4日以來最多，同時有近3萬人接種第3劑。 截 ... 欲覽全文，再睇埋系列電子書2022收息全攻略；立即登記限時$10/月試閱計劃計劃詳情 登入 $10 試閱 無合約, 可隨時取消 ($60/月續約) 相關文章 增614新症後日恐破千 推居家檢疫 今日 增614新症後日恐破千 推居家檢疫 醫局：快檢倘呈陽 「點對點」去急症室 今日 醫局：快檢倘呈陽 「點對點」去急症室 官媒斥病毒共存「躺平」論 礙港抗疫 今日 官媒斥病毒共存「躺平」論 礙港抗疫 你可能感興趣 增614新症後日恐破千 推居家檢疫 今日 01:00 增614新症後日恐破千 推居家檢疫 醫局：快檢倘呈陽 「點對點」去急症室 今日 01:00 醫局：快檢倘呈陽 「點對點」去急症室 官媒斥病毒共存「躺平」論 礙港抗疫 今日 01:00 官媒斥病毒共存「躺平」論 礙港抗疫 疫情 疫苗 香港 中國 廣西壯族自治區 隔離檢疫 澳洲 莫里森 出入境管制 美元