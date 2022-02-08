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增614新症後日恐破千 推居家檢疫

今公布收緊限聚 更多處所納規管

港聞版 2022/02/08

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本港新冠肺炎疫情恐失控，昨日新增614宗確診個案，急升8成，本地感染佔607宗，再破兩年多疫情以來紀錄，其中逾450宗仍在追查感染源頭；另有逾600宗初步確診。據了解，醫管局推算未來兩天單日確診或破

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