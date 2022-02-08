增614新症後日恐破千 推居家檢疫 今公布收緊限聚 更多處所納規管 港聞版 2022/02/08 分享： 本港新冠肺炎疫情恐失控，昨日新增614宗確診個案，急升8成，本地感染佔607宗，再破兩年多疫情以來紀錄，其中逾450宗仍在追查感染源頭；另有逾600宗初步確診。據了解，醫管局推算未來兩天單日確診或破 ... 欲覽全文，再睇埋系列電子書2022收息全攻略；立即登記限時$10/月試閱計劃計劃詳情 登入 $10 試閱 無合約, 可隨時取消 ($60/月續約) 相關文章 醫局：快檢倘呈陽 「點對點」去急症室 今日 醫局：快檢倘呈陽 「點對點」去急症室 官媒斥病毒共存「躺平」論 礙港抗疫 今日 官媒斥病毒共存「躺平」論 礙港抗疫 昨7.3萬人接種單日新高 首針佔2.3萬 今日 昨7.3萬人接種單日新高 首針佔2.3萬 你可能感興趣 醫局：快檢倘呈陽 「點對點」去急症室 今日 01:00 醫局：快檢倘呈陽 「點對點」去急症室 官媒斥病毒共存「躺平」論 礙港抗疫 今日 01:00 官媒斥病毒共存「躺平」論 礙港抗疫 昨7.3萬人接種單日新高 首針佔2.3萬 今日 01:00 昨7.3萬人接種單日新高 首針佔2.3萬 疫情 新冠肺炎 疫苗 治療 衞生防護中心 農曆新年 公立醫院 許樹昌 香港 美元