本港新冠肺炎疫情恐失控，昨日新增614宗確診個案，急升8成，本地感染佔607宗，再破兩年多疫情以來紀錄，其中逾450宗仍在追查感染源頭；另有逾600宗初步確診。據了解，醫管局推算未來兩天單日確診或破

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