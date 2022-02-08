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消委「牛年十大消費新聞」出爐 UA院綫全綫結業居首

行政人員版 04:00 2022/02/08

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黛安收到風，在《香港經濟日報》、《晴報》、TOPick及《U周刊》等媒體支持下，消委會舉辦嘅「牛年十大消費新聞」選舉，喺噚日公布咗結果，疫情依然係港人最關注嘅新聞，最終由「UA院綫宣布全綫結業」以5,470票，獲選為牛年十大消費新聞之首。

公關姊妹話，消委會喺今年1月3至23日期間，邀請消費者登入活動網站投票，由去年度發生嘅重大消費新聞中，投票選出10大最關注嘅消費新聞，今次活動破紀錄共有6,425人投票，按年增6%。

首3大位最受關注嘅新聞，分別係「UA院綫宣布全綫結業」、「立法會通過垃圾徵費條例草案」和「柏傲莊III兩座需拆卸重建影響800多名買家」，柏傲莊III嘅新聞，仲拎埋「最離譜」消費新聞㖭。近年網購騙案激增，「網購騙案持續上升全年逾百人被拘捕」就獲選「最大快人心」消費新聞。

今次投票活動分3個階段進行，每個階段抽出10位得獎者，每人可獲$200禮品卡；所有投票者亦會自動參加「終極大抽獎」，頭獎1名可贏取$5,000禮品卡㗎。抽獎結果已經喺上個月公布咗，各得獎者會陸續收到專函通知領獎，記得留意喇。

本文轉載自《晴報

消委會主席林定國（左）表示，去年的新聞焦點以抗疫為主軸，擴展至多個不同消費議題。

撰文 : 黛安 消息特靈八卦公關

欄名 : 八卦名利場

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