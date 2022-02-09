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灣仔區酒店住宿連和風美食 限時優惠低至$324.5

副刊版 2022/02/09

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若農曆新年假仍未放完，又或者正籌備緊情人節慶祝節目，可考慮這個性價比高的Staycation。位於灣仔區的粵海華美灣際酒店全新推出「冬日和風」住宿優惠，由即日起至3月31日，人均低至$324.5，即可

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欄名 : 本地遊

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