灣仔區酒店住宿連和風美食 限時優惠低至$324.5 副刊版 2022/02/09 分享： 若農曆新年假仍未放完，又或者正籌備緊情人節慶祝節目，可考慮這個性價比高的Staycation。位於灣仔區的粵海華美灣際酒店全新推出「冬日和風」住宿優惠，由即日起至3月31日，人均低至$324.5，即可 ... 欲覽全文，再睇埋系列電子書2022收息全攻略；立即登記限時$10/月試閱計劃計劃詳情 登入 $10 試閱 無合約, 可隨時取消 ($60/月續約) 欄名 : 本地遊 最新專欄文章 更多 嘉道理農場暨植物園聯乘常霖法師 大自然禪藝體驗 2022/02/05 嘉道理農場暨植物園聯乘常霖法師 大自然禪藝體驗 Pinkoi.com首個「綫上年宵」 購買創意賀年精品 2022/01/29 Pinkoi.com首個「綫上年宵」 購買創意賀年精品 本地插畫師作品雲集商場 打卡必到新春主題布置 2022/01/29 本地插畫師作品雲集商場 打卡必到新春主題布置 西貢大枕蓋吊鐘花鴻運當頭 盤點春花開放時間表 2022/01/28 西貢大枕蓋吊鐘花鴻運當頭 盤點春花開放時間表 新都會廣場「甜蜜兩茶詞」 4米高心心相印情人橋 浪漫滿瀉 2022/01/26 新都會廣場「甜蜜兩茶詞」 4米高心心相印情人橋 浪漫滿瀉 酒店 美食 記者 農曆新年 灣仔 住宿 午餐 早餐 Staycation 牛