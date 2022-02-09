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Dan Ryan's 進駐灣仔設旗艦店 美國菜全面升級

副刊版 2022/02/09

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Dan Ryan's Chicago Grill太古廣場店於2016年租約期滿後搬到太古城，不少金鐘及灣仔熟客經常要跨區幫襯。餐廳於農曆新年前進駐灣仔利東街開設旗艦店，對熟客而言絕對是喜訊。而且因應疫

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欄名 : 新鮮熱辣

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