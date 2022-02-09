中國冰球隊，原來佔大部分都是洋臉孔，這才令人驚覺，要再提中國的歸化運動員現象。說到歸化入籍，然後代表中國隊在各項比賽出征，倒真是近幾年開始才成為潮流，可能是因為想在未來幾年各項大賽，如世界盃、冬奧、亞運中奪獎。

當中，以歸化的足球員較矚目，因為男足雖然打得差，但卻一直是最熱門的談論對象，也是這兩天為甚麼中國男足女足會成為全民話題原因：坊間普遍認為，給到男足國家隊的資源那麼多（由球會給到以數千萬元級別的年薪，國家隊的各種豪華配套），為甚麼就踢不出像女足的國際成績（女足剛奪亞洲盃冠軍）？

起碼已有六個歸化球員（主要來自巴西）被召入國家隊，其他在球會踢聯賽的更多。歸化的種類主要分兩種，一是血緣歸化，本身為華裔或混血，有家庭背景也從事體育，父母移到國外發展（可能也是當年歸化成外國籍的華人），自幼也有訓練，於是就變成一種回流歸化的現象。冰球隊最多就是有血緣的歸化，二十八位歸化名單中，只得六位全沒華人血緣。

另一種則更像技術移民，在巴西踢得好的球員太多，不是每個有好發展，於是到中國淘金和碰運氣也是一個選擇。

好難說這是否「打份工」的心態使然，以至沒太大拼搏精神，可是就算有多名歸化高手參賽，中國男足的世界盃表現，特別輸給越南確是令一眾國民太心碎。這樣下來，才有最新發展，就是輿論上不斷高呼要求由主管女足的孫雯（當年女足主將，也是足協副主席）來接管男足的說法。在女足奪冠的一夜，網絡上洗版的，即為一張男女公仔人並排圖像，不過男公仔的那個圓頭沒有了，變成放於女公仔腳下的足球。