這邊廂，英國大報在中國賀年食品側放了吉儀作「點綴」，那邊廂，多倫多大學又出事。

話說新正頭年初一，加拿大多倫多大學（University of Toronto）在研究生宿舍入口，擺放了利市，給宿生自取。有宿生打開利市封一看，發現內裏竟是印上「天地銀行」發行的一萬元冥鈔一張，即俗稱「陰司紙」。大年初一收到，真真大吉利市，更好脾氣的人也難免罵句：「有無搞錯呀？﹗」更何況住在研究生宿舍的學生，必定是未能回家過年的遊子，新年不能和家人團聚已帶點落寞，還要大年初一收到冥鈔，唔嬲就假，事件圖文並茂在網上瘋傳，當地華人反應極大，多倫多大學最終要發文道歉。

校方對傳媒說，本意是想慶祝中國農曆新年，但不幸及無心地把不適當的紙幣放進利市封內，當他們發現問題後，已第一時間收回那些利市封，並說對這個錯誤深表遺憾。很多外國人都不明白，中國人尤其着重過農曆年，新的一年有個好開始、好意頭尤其重要，寓意整年吉祥、順利，最棹忌遇到「唔老嚟」事情。近年屢見外國機構在中國農曆新年搞出個大頭佛，皆因識啲唔識啲，又不去認真了解別人文化，半桶水之下，便會鬧出陰司紙當利市派的荒唐。

其實不懂大可以不做，否則做到錯晒或唔湯唔水，無嗰樣整嗰樣，確實衰過不做。況且，多倫多大學教職員、師生那麼多華人，隨便找一、兩位華人了解一下，一定可防止此類無知事件發生。即使無華人可問（在多倫多根本不可能），那張冥鈔是有英文字的，雞乸咁大隻字寫住「Hell Bank Note」，喂，my friend，無理由睇過龍或唔明咩解啩？﹗如此輕率，俾當地華人同佢「開年」，合乎情理。