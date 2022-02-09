西學中用一故事 德國人發明農曆？

多篇文章談到中國歷史，意猶未盡。農曆新春假期剛過，中國傳統曆法之一的農曆，又稱陰曆，相傳創始於夏朝，歷代不斷修訂。

現行的農曆，大家以為是國人幾千年勞動耕作過程中對地球運行、氣候變化的經驗總結嗎？實際上，是一個德國人留下來的，有人甚至說成是他發明，但其實說他有份在明朝之前沿用的古代曆法基礎上修改而成，比較公允。

這人名叫沙爾．馮．貝爾（Johann Adam Schall von Bell），中文名湯若望，是明朝來華耶穌會傳教士，今天和大名鼎鼎的利瑪竇，同葬於北京。

古時曆法不僅僅像今天是計日子工具，制定和頒布曆法是皇權象徵，正所謂「奉天承運，皇帝詔曰」，大家耳熟能詳，奉天承運其實就是中國傳統「天人合一」理念在政治上的表現，皇帝替天行道。制定嚴謹的天文曆法，人們根據曆法制定農時，時間都是皇帝制定的，還不是替天行道？

明朝繼承元朝的《授時曆》，稍微更新一下取名《大統曆》，開國就一直用，到明末用了200多年。利瑪竇明白中國人需要較好的天文曆法，向羅馬耶穌會寫信，促請派遣懂天文的傳教士來華，於是來了一批，包括來自科隆的湯若望，他先在澳門住了幾年，然後到北京。

明末江山千瘡百孔，崇禎皇帝寄望於所謂「天人感應」，不能容頭頂上的天象出錯，更不允許手中的曆法混亂。可是當時《大統曆》誤差愈來愈大，欽天監（相等於天文台）預報的天象，尤其日食月食出現時間屢屢失誤，崇禎很是不滿，不少人提出改曆。

1630年即崇禎3年，主持修曆的禮部尚書徐光啟急需天文人才，力薦湯若望到欽天監任職。湯若望協助徐光啟編修《崇禎曆書》，4年後編成，共計46種137卷，但前1年徐光啟去世。

《崇禎曆書》中西合璧奠定農曆基礎

《崇禎曆書》是對中國傳統曆法的重大改革，與其說是曆法，不如說是涵蓋當時歐洲最重要天文成果的天文學大全，應用了哥白尼的《天體運行論》、伽利略等著作。全書大致分兩部分，第一部分融合中西方天文學知識的曆法，第二部分是編算出來的天文表，新書在天象預測和實測上，精密了許多。

曆書編成後卻沒頒行，因為遭很多人反對，指它不再用中國傳統天文方法，而是用歐洲天文體系，讓很多中國人受不了，為此爭論10年。中外專家還多次進行星象預測較量，《崇禎曆書》滲入西方天文學的一派，精確度比中國傳統方法較高。

明末兵荒馬亂中，崇禎下詔頒行此曆法，但為時已晚。李自成攻進北京，崇禎上吊，國家陷入混亂，後來清兵入關，北京又換主人。湯若望決定和清政府合作，爭分奪秒改編《崇禎曆書》，添加了一些由他署名的篇幅，予人的印象他是最重要作者，實際大部分內容原封不動，並把修訂改編過的曆書獻給清政府。

曆書乃皇權象徵，清朝剛剛建立，新政權正要弄一部新曆書，一個正統的象徵；從科學上來說，新曆書也比原來明朝的優勝。修改過的版本後來改名《西洋新法曆書》，清廷定名為《時憲曆》，頒行天下。

清朝順治帝還任命湯若望做欽天監監正，即天文台台長，湯若望和10多歲的順治關係很好，順治稱他為「瑪法」，即爺爺的意思。湯若望不斷升官，出入宮廷，後來順治染上天花，臨終前徵求湯若望意見誰來繼位，湯若望建議找得過天花的人繼承，因為終身免疫，於是有了後來的康熙皇帝，以及中國盛世。

康熙3年，由來已久的中西曆法之爭又白熱化，加上不滿身為洋人處身要職，湯若望被告狀，包括邪說惑眾、曆法荒謬甚至造反等，後來被判凌遲處死，成為宮廷鬥爭犧牲品；怎知京城地震，人們說成是不該殺他的異象，湯若望獲得赦免，但《時憲曆》遭廢止，用回《大統曆》。《大統曆》照樣不時有誤差，後來又重新用《時憲曆》，最後成為我們用的農曆。

1666年湯若望病逝，終年75歲，從他開始，清朝近200年都由耶穌會士當欽天監負責人。湯若望、利瑪竇等西方傳教士到中國傳教，確實給中國帶來西方先進科學技術，例如天文觀測手段、計算方法等；從另一角度看，也許實際上只是西方宗教滲透中國的一種手段、在中國立足的方法，先向皇權滲透，再利用皇權的影響推廣宗教。如何影響皇權？幫手修訂曆法最好。

湯若望删改修訂了《崇禎曆書》，但主導編撰這部農曆前身的，是學貫中西的明末名臣徐光啟，經他定稿的有105卷，其餘32卷審定人為其繼承人李天經。

今天的曆法含有外國人的智慧，但是由中國人編撰，集中華文化之大成，所以才能切合中國人的日常生活，特別是農耕。湯若望在華40多年，經歷明、清兩朝，3位年輕皇帝，始終懷揣的是傳播基督教義，但他對中國的影響，他專心致志，成其本事，也是一個人物。