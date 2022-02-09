調整抗疫策略 重啟經濟免積民怨

第五波疫情非常嚴峻，昨日（8日）錄得625宗確診個案，是抗疫兩年來的新高！有專家指出，疫情初期，病毒的感染傳播率是1.25，即1人傳染1.25人，但現時Omicron變種病毒是1傳8，傳播力驚人；加上多個地區檢測到污水呈陽性，四周都在圍封、強檢，反映社區有多條隱形傳播鏈，疫情已擴散至港九新界及各行各業，衞生防護中心傳染病處主任張竹君亦估計，農曆新年後拜年群組出現，確診數字將以幾何級數增加，屆時一日千宗也不為奇。

行政長官於上周五（4日）宣布，將擴大疫苗通行證的表列處所類別、重設「火眼實驗室」及推行家居檢疫，亦於昨日公布收窄各項防疫措施，包括堂食限2人一枱，關閉髮型屋、宗教場所等更多表列處所，以及禁止兩個家庭在私人處所進行跨家庭聚會等。

然而，抗疫兩年來，上述這種「爆疫、關閉處所、減少聚集」的招數，已經重複使用多次，在面對傳播力驚人的Omicron變種病毒，仍然管用嗎？食物及衞生局局長陳肇始也說，這只是拖慢傳播，我亦認為持續這些招數將令經濟再受打擊，社會將付出沉重代價。

疫境限聚經濟陷困 消費券作用微

在這樣的疫境下，不單禁了晚市堂食，健身院、美容院、酒吧等很多行業都要停業（關閉表列處所），各行各業的僱主和從業員生計都沉苦海。有政黨及議員要求特區政府再派消費券，我理解他們的良好意願，但是我們要審時度勢，即使新民黨是在2018年最早提出派發消費券的，惟面對第五波疫情，我認為再派消費券已無意義。

根據特區政府的統計數字，在消費券有效期內的2021年12月，零售業總銷貨價值的臨時估計較2020年12月只上升了6.2%，反映消費券的提振經濟作用已經減弱；而且在禁晚市堂食、大量行業停業的情況下，再派消費券也無處消費。此外，市民不能使用消費券交租、交電費水費，對於身陷經濟困境、特別是手停口停的基層市民而言，幫助很微。

派錢精準支援 為防疫基金補漏

與其再派消費券，不如直接派錢，精準支援最需要幫助的市民。過往4輪「防疫抗疫基金」千多億紓困措施，未能惠及自僱人士、零散工人，我收到不少自由音樂人、舞蹈表演者、私人教練、補習老師、攝影師、打燈師、酒吧散工的求助，他們大多沒有強積金證明，卻實實在在手停口停，我認為特區政府應向他們發放特惠津貼。至於如何識別這些人士，我認為有很多方法可以用，例如申報制度，或者要求他們宣誓（若發現行騙可提告）等等，只要官員摒棄官僚思維，願意靈活處理，我相信一定有方法可解決。

增疫苗通行證要求 提高接種率

除了改變發放津貼的標準，特區政府更應改變抗疫策略，若持續重複「爆疫、關閉處所、減少聚集」的招數，只會事倍功半。我認為特區政府應在疫苗接種、加強檢測及追蹤個案3大方面再做工作。

首先，相對於關閉大量處所、各行各業陷入停頓，影響市民生計，不如容許他們繼續營業，但是提高疫苗通行證的要求，要求員工須已接種疫苗才可上班，市民也須打了針才可光顧等等。此外，很高興行政長官接納新民黨立法會議員黎棟國的建議，將會修改疫苗通行證「完成接種疫苗」標準為完成3針接種，以進一步提高疫苗接種率。

防市民逃避檢測 免走漏個案

第二，加大檢測能力非常重要，特區政府已經十分努力，甚至疲於奔命，相關人員的辛勞亦有目共睹。行政長官已宣布重設「火眼實驗室」，並向廣東省提出協助要求，增加檢測人員來港支援，以加大每日檢測量至30萬次，同時會向市民派發快速測試包等等，這些都是正確的措施，我十分支持。

不過，如何防止走漏個案呢？若有收到「安心同行」程式「強制檢測公告通知」或必須接受檢測的市民，仍然逃避不檢測，特區政府有沒有足夠的法律及機制去處理或懲罰，以確保有感染風險的市民有做檢測呢？

此外，有政黨及議員希望中央政府派出「國家隊」來港進行全民檢測，彷彿他們是天兵下凡，來港一次便瘟疫盡除，可事情並非如此簡單，即使進行全民檢測也不是只做一次便可，長期依賴「國家隊」也不是辦法。

安心出行實名追蹤 保公共健康

第三點也是最重要的一點，就是如何提高追蹤個案及密切接觸者的速度和效率。

香港號稱先進城市，但是一直沒有善用科技抗疫。猶記得望月樓群組爆發，「個案追蹤辦公室」借調大量紀律部隊人員，使用追蹤八達通、信用卡消費紀錄，甚至翻看閉路電視片段等刑事偵緝手段來找出相關食客，這種做法耗用大量人手，據悉目前有超過1萬名在職及已退休紀律部隊候命，但是相信再多的人手，也敵不過Omicron病毒的傳播速度。

疫情當前，我認為保障生命及公共健康，比保障私隱更重要，可是特區政府一直陷於「侵犯私隱」的迷思，不敢在「安心出行」程式加入實名登記追蹤功能，我認為這就是無法「快、狠、準」地遏止疫情的根本原因。

其實早於2020年初疫情爆發時，行政長官已會同行政會議，根據法例第599章《預防及控制疾病條例》第8條《公共衞生緊急事態規例》，確認香港進入「公共衞生緊急事態」，從而有法律基礎，訂定之後的各種防疫條例，例如限聚令、社交距離限制、關閉表列處所、入境限制等等。

此外，《公民權利和政治權利國際公約》（ICCPR）第4條列明，「如經當局正式宣布緊急狀態，危及國本，本公約締約國得在此種危急情勢絕對必要之限度內，採取措施，減免履行其依本公約所負之義務」，換句話說，在「公共衞生緊急事態」下，可某程度凌駕個人私隱保障；而特區政府收集及使用個人資料，也受法例第486章《個人資料（私隱）條例》約束，因此若特區政府因應「公共衞生緊急事態」而在「安心出行」（或其他程式）加入追蹤功能，並無違法。

據了解，內地個別省市運用電訊網絡，當有確診者在某時段於某電訊網絡覆蓋的範圍內使用手提電話，同一時段在該網絡範圍活動的人士便會自動收到強制檢測短訊；新加坡政府則強制人民實名採用「合力追蹤」（TraceTogether）手機程式或「便攜防疫器」（Token），利用藍牙功能記錄用戶行程，快速辨認密切接觸者。

參考內地經驗 擺脫「侵私隱」心魔

既然內地及其他國家地區做得到，反映運用科技追蹤個案並非難事，而且一定會提升效率，有利堵截傳播鏈。可惜在「侵犯私隱」的心魔下，特區政府沒有膽量做這一步，「安心出行」程式淪為創新及科技局局長薛永恒上月於立法會大會所指，只是「為市民提供一個便利的數碼工具去記錄進出不同場所的時間」，荒謬又諷刺。

新民黨上月24日向財政司司長陳茂波致函，要求特區政府因應第五波疫情，向「防疫抗疫基金」注資不少於200億，以推出更多紓緩措施及津貼，精準支援最有需要的市民，很高興行政長官接納新民黨的建議，並於昨日宣布將向立法會尋求260億元注資；不過第五波疫情勢必持續一段時間，260億未必足夠，特區政府應視乎實際情況再加碼。

最後，特區政府應盡快調整抗疫策略，以求遏止疫情、重啟經濟，否則市民又將累積怨氣，不利社會穩定。

▲ 特區政府一直陷於「侵犯私隱」的迷思，不敢在「安心出行」程式加入實名登記追蹤功能，是無法「快、狠、準」遏止疫情的根本原因。（資料圖片）