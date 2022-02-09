混合工作新常態 僱員忠誠度恐降

【本報訊】疫情下僱主讓僱員以混合工作模式（Hybrid Work）辦公，加上愈來愈多企業採用4天工作制，倘若有僱主忽視大環境的轉變，仍強迫僱員回到辦公室工作，有指僱員將會辭職轉工。

根據微軟去年發表的一

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