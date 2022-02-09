混合工作新常態 僱員忠誠度恐降 行政人員版 2022/02/09 分享： 【本報訊】疫情下僱主讓僱員以混合工作模式（Hybrid Work）辦公，加上愈來愈多企業採用4天工作制，倘若有僱主忽視大環境的轉變，仍強迫僱員回到辦公室工作，有指僱員將會辭職轉工。 根據微軟去年發表的一 ... 欲覽全文，再睇埋系列電子書2022收息全攻略；立即登記限時$10/月試閱計劃計劃詳情 登入 $10 試閱 無合約, 可隨時取消 ($60/月續約) 欄名 : Good Job Insight 最新專欄文章 更多 「有毒」職場文化 員工離辭率高10倍 2022/02/08 「有毒」職場文化 員工離辭率高10倍 科技行業求才若渴 企業架構師年薪逾百萬 2022/02/07 科技行業求才若渴 企業架構師年薪逾百萬 英勞動力短缺 亞馬遜增1500學徒職位 2022/02/04 英勞動力短缺 亞馬遜增1500學徒職位 疫下初嘗遙距工作 美軟件商決永久執行 2022/01/31 疫下初嘗遙距工作 美軟件商決永久執行 英調查：80%年輕高管喜採4天工作制 2022/01/28 英調查：80%年輕高管喜採4天工作制 遙距工作 彈性工作 白領