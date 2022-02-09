Signal改電話號碼 可保留聊天紀錄

通訊軟件Signal將推出一項新功能，允許用戶在他們的帳戶上切換電話號碼，不會丟失他們在Signal中的所有現有聊天紀錄、群組和信息。

要添加一個新號碼，先需要讓Signal的信息發送至舊號碼上驗證。然

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