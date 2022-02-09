Signal改電話號碼 可保留聊天紀錄 行政人員版 2022/02/09 分享： 通訊軟件Signal將推出一項新功能，允許用戶在他們的帳戶上切換電話號碼，不會丟失他們在Signal中的所有現有聊天紀錄、群組和信息。 要添加一個新號碼，先需要讓Signal的信息發送至舊號碼上驗證。然 ... 欲覽全文，再睇埋系列電子書2022收息全攻略；立即登記限時$10/月試閱計劃計劃詳情 登入 $10 試閱 無合約, 可隨時取消 ($60/月續約) 欄名 : 科技新知 最新專欄文章 更多 Galaxy Watch4 添睡眠指導功能 今日 Galaxy Watch4 添睡眠指導功能 Chrome Logo換新貌 三色比例微調更鮮艷 2022/02/08 Chrome Logo換新貌 三色比例微調更鮮艷 遊戲《GTA 6》開發中 有望2024至25年登場 2022/02/08 遊戲《GTA 6》開發中 有望2024至25年登場 微軟網絡威脅研究 去年攔截710億次攻擊 2022/02/07 微軟網絡威脅研究 去年攔截710億次攻擊 Tesla安全帶現問題 召回逾81萬輛車 2022/02/07 Tesla安全帶現問題 召回逾81萬輛車 軟件 Signal