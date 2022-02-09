  • 16°C
香港時間 : 2022209日 (三) 01:54
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:退休理財

熱門關鍵字 : 收息 退休 財務自由 退休組合 存款利息 疫情 疫苗 美國大選 中美關係 新盤
報章

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

Galaxy Watch4 添睡眠指導功能

行政人員版 2022/02/09

分享：

三星（Samsung）宣布，即日更新一項名為「Centr」的健康追蹤功能，提供睡眠指導。Galaxy Watch4用戶可獲得為期30天的免費試用。

該新功能將向用戶提供睡眠指導，透過追蹤用戶一周的睡眠模

...

欄名 : 科技新知

最新專欄文章 更多

Signal改電話號碼 可保留聊天紀錄
今日
Signal改電話號碼 可保留聊天紀錄
Chrome Logo換新貌 三色比例微調更鮮艷
2022/02/08
Chrome Logo換新貌 三色比例微調更鮮艷
遊戲《GTA 6》開發中 有望2024至25年登場
2022/02/08
遊戲《GTA 6》開發中 有望2024至25年登場
微軟網絡威脅研究 去年攔截710億次攻擊
2022/02/07
微軟網絡威脅研究 去年攔截710億次攻擊
Tesla安全帶現問題 召回逾81萬輛車
2022/02/07
Tesla安全帶現問題 召回逾81萬輛車
Samsung 智能手錶

上一篇文章

Signal改電話號碼 可保留聊天紀錄

下一篇文章

寵物養生食材品牌 3招拓商機
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

分析評論 更多

黃金周防疫考驗 港挑戰比內地大
黃金周防疫考驗 港挑戰比內地大
專家樓論 - 階段式還款 拉抬購買力？
階段式還款 拉抬購買力？