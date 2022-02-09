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周大福「Twosday」系列首飾 慶「獨二無一」世紀大日子

行政人員版 04:00 2022/02/09

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本月22日正值星期二，係百年一遇嘅「獨二無一」嘅日子，好適合慶祝愛情、親情或友情嘅相遇、相守美好緣分。公關姊妹同黛安報料，周大福為慶祝呢個咁特別嘅日子，推出咗新款「Twosday」系列首飾，等大家可以向摰愛或伴侶送上一份特別禮物。

指定方式購買　可享78折優惠

「Twosday」限量專款首飾有3個系列，而且各有意義，例如TMARK「觸動愛」系列嘅美鑽項鏈以心形輪廓完美呈現「愛」嘅主題，吊墜亦以玫瑰金勾劃出重疊嘅「2」字綫條；同系列鑽戒亦以代表心跳悸動嘅玫瑰金托，守護象徵愛情嘅主石，主石同下方紅寶石似有若無嘅距離，象徵每次觸碰都將兩心距離拉得更近。

而周大福「LIT」系列就推出限定黃金項鏈、耳環及手鐲，以心心相印為設計主軸，寓意兩心成雙成對，等大家能同摯愛共度2022年最具溫情嘅一日；至於「小點滴」系列嘅專款美鑽串飾，則以別具一格嘅矩形方塊拼砌出「20220222」嘅日子，透過特別工藝打磨，象徵2人一起「Roll Together」，最啱用嚟紀念與好友嘅深刻友誼。

黛安仲知道，即日起至本月22日去周大福分店或網店購買指定「Twosday」產品，即可享78折優惠，而「小點滴」18K白色黃金美鑽串飾新品更以優惠價$2,022限量發售㖭。

本文轉載自《晴報

TMARK「觸動愛」系列

「LIT」系列

撰文 : 黛安 消息特靈八卦公關

欄名 : 八卦名利場

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