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抗疫基金加碼至260億 派萬元失業金

涵蓋清潔工保安 下周二審議撥款

政治版 2022/02/09

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港府將第6輪防疫抗疫基金，由200億元加碼至260億元，涉及40多項措施，當中包括首次向短期或臨時失業人士，提供一次性1萬元支援。

立法會財務委員會將於下周二審議撥款申請。根據內容，受收緊社交距離措施間

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