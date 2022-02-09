港府將第6輪防疫抗疫基金，由200億元加碼至260億元，涉及40多項措施，當中包括首次向短期或臨時失業人士，提供一次性1萬元支援。

立法會財務委員會將於下周二審議撥款申請。根據內容，受收緊社交距離措施間

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