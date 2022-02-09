抗疫基金加碼至260億 派萬元失業金 涵蓋清潔工保安 下周二審議撥款 政治版 2022/02/09 分享： 港府將第6輪防疫抗疫基金，由200億元加碼至260億元，涉及40多項措施，當中包括首次向短期或臨時失業人士，提供一次性1萬元支援。 立法會財務委員會將於下周二審議撥款申請。根據內容，受收緊社交距離措施間 ... 欲覽全文，再睇埋系列電子書2022收息全攻略；立即登記限時$10/月試閱計劃計劃詳情 登入 $10 試閱 無合約, 可隨時取消 ($60/月續約) 相關文章 新巴城巴促政府資助 否則恐裁員 今日 新巴城巴促政府資助 否則恐裁員 3階段推疫苗通行證 本月24日實施 今日 3階段推疫苗通行證 本月24日實施 髮型師無奈等待 商戶冀派消費券 今日 髮型師無奈等待 商戶冀派消費券 你可能感興趣 新巴城巴促政府資助 否則恐裁員 今日 01:00 新巴城巴促政府資助 否則恐裁員 3階段推疫苗通行證 本月24日實施 今日 01:00 3階段推疫苗通行證 本月24日實施 髮型師無奈等待 商戶冀派消費券 今日 01:00 髮型師無奈等待 商戶冀派消費券 疫情 新冠肺炎 林鄭月娥 失業 防疫抗疫基金 強積金