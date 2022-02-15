新居入伙，無論是租還是買，第一件事當然要緊記買家居保險，萬一有意外都會有保障。與以往不同，今時今日的家居保險，不再只是水險、火險、防偷竊等為人熟知的範疇，而是更加照顧到住客和業主不同的需要，即使踏出家門後的意外損失都有可能受保。



電子儀器成生活必需品 家居範圍以外意外損壞有得保



在數碼年代，在家工作、遙距工作日漸成為主流，隨身攜帶的電子設備，例如智能電話、平板電腦、無線藍芽耳筒等，都是很多人日常生活的必需品。既然是隨身攜帶的電子設備，自然不限在家中使用，在家居範圍以外使用，損壞的風險自然增加，這時候家居保險可以給你什麼保障？蘇黎世保險（香港）（下稱蘇黎世香港）明白客戶的需要，其「自選家居」保險計劃除了基本的水險、火險等傳統保障範圍，家居範圍外的意外或者第三者責任都屬保障範圍。

嶄新的保障選項包括電子產品因意外損壞之維修費用保障（註1），每個保單年度最多可以索償兩次。每部智能手機賠償額高達$2,500，每部筆記型電腦或平板電腦賠償額高達$5,000，幫助客戶無後顧之憂修理受損產品，繼續完成手上重要事務。

舉例，有天你在某間咖啡店遙距工作時，有人在你身旁走過時背囊不小心碰跌你桌上的物品，智能手機被掃落地後意外損毀。這個時候，只要你是「自選家居」保險計劃的客戶，受損的智能手機可獲維修費用賠償。

小孩傭工寵物意外損毀家居物品 同樣受保



就算不幸令你蒙受損失的不是成年人，或者在公眾地方並非因第三者招致損失都不重要，因為「自選家居」保險計劃依然受理。例如家中的小孩丟玩具損毀了電視屏幕，或者鐘點傭工不小心燙燶心愛的長裙、貓咪意外開了水喉而導致家居水浸，甚至是出外時意外遺失銀包要花錢補領證件，「自選家居」保險計劃也可以賠償你的損失。



DIY家居保才是最好

貼心服務，時刻滿足客戶需要，才是留住客戶的致勝之道。蘇黎世香港的「自選家居」保險計劃設有DIY自選家居保險計劃，同時提供住戶保險及業主保險，滿足不同客戶的需要。住戶保險方面，客戶可根據家中財物種類，加入各種自訂選項；業主保險方面，計劃除了有基本的家居保障及業主最為擔憂的租金損失、第三者責任保等，自選項目也包括因樓宇意外損毀而須重建之費用，即使出租物業也能安枕無憂。

總之，由今日起，你行到邊，家居保就幾乎保到邊，出外辦事就不用擔心啦！