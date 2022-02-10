中原地產持續優化網站　無障礙設計融入日常工作

為實踐「公開資訊，公平交易」的理念，中原地產代理有限公司（下稱中原地產）早在1996年已推出了網頁。中原地產代理有限公司執行董事蘇丹莉回顧，當時花了幾年時間籌備的網站，成為中原地產向公眾發布市場資訊的主要渠道。「我們整理的指數，除了供市場作比較之餘，也為同事銷售時和市民置業時提供更多參考。讓公開的資訊能接觸到社會的不同群體，也是我們後來採用無障礙網站的原因。」

▲ 蘇丹莉表示，應用無障礙網站是一個比較簡單且能夠回饋社會的舉措。

中原地產是較早期開始實踐和應用無障礙網站的企業。蘇丹莉指，中原地產旗下的中原慈善基金，多年來接觸到不同的慈善組織，為了回饋社會及讓更多有需要人士也能夠瀏覽到中原地產的網站，在2013年便響應政府的推動，建設無障礙網站，循序漸進，將更多資訊和功能普及到「小眾」。



遵循建議和指引 助不同人士獲取資訊



中原數據科技首席項目總監陳冠忠和中原數據科技首席科技總監吳煒溢表示，網站的無障礙要求均是無障礙網頁嘉許計劃的建議和指引來進行。陳冠忠分享，在版面設計方面要調整色差、行距，字型和設計方面也要採用合乎標準的方式，讓不同人士可以得到較舒適的體驗，而背後的代碼也需要進行調整和優化。

▲ 陳冠忠（左）及吳煒溢指熟悉了無障礙網頁的指引後，同事也能主動應用在工作中。

中原數據科技首席產品經理陳樂家舉例，版面設計要簡單整齊，由上至下、左至右，簡單有系統地排序，方便視障人士使用讀屏軟件。陳冠忠補充：「文章上使用的每一張圖片也會加入描述，方便讀屏軟件使用者。近年社交媒體興起，網站上會加入影片內容，我們就為影片配上旁白及字幕，方便不同需要的人士獲得影片的資訊。」



蘇丹莉直言，無障礙的措施有時只需要大家多想一步就可以做到：「這些功能不一定只是服務少數人，我們平日有時也有機會用到。」以影片為例，要靜音觀看影片，便需要字幕；眼睛疲倦時，旁白便起作用。



積極溝通熟習要求 理念融入工作細節



在推動無障礙網頁政策的時候，陳冠忠及吳煒溢均認為萬事起頭難：「設計一個無障礙網頁，首先要從溝通着手。起初同事都不太明白這些改動背後的用意，因此要花時間和耐性，讓團隊清楚理解細節上的變化，能怎樣幫助有不同需要的人士無障礙地瀏覽。經過溝通和熟習，大家已養成凡事要做到『無障礙』的意識。」

▲ 中原地產的網站以簡單有系統的排版方便方便讀屏軟件使用者。

蘇丹莉也舉例，以往有同事會偏好閃動的畫面，認為比較搶眼和吸引，但這些圖片未必適合所有人，所以要加強同事溝通，在宣傳效果和無障礙網頁指引之間是可以取得一個平衡，並非「零和一」的對立。「在理解措施背後的原由，同事也非常配合。隨着IT團隊熟悉無障礙網頁的要求之後，團體更主動應用無障礙網頁功能到不同子公司的網頁或手機程式。」



「同事熟習了之後再應用同一套模式就容易得多，在開發不同的網頁及功能，如按揭計算機等，也會跟隨無障礙網頁的指引。」陳冠忠補充，香港互聯網註冊管理有限公司（HKIRC）會提供詳細的無障礙網頁指引，更會協助團隊檢討網站的設計。當有新的要求時，團隊也可以得到充足的支援。



對於中原地產在無障礙網頁嘉許計劃中獲「三連金獎」，陳冠忠及吳煒溢均感到非常鼓舞，並指無障礙網頁已經成為日常工作，能夠幫助有需要的人士最重要。蘇丹莉更指，最開心的一點是見證着同事由不明白背後的理念，到今日能夠將理念融入工作細節中，展現了同事上下一心，向着同一方向和理念實踐。



了解社區需要 投放資源落實CSR項目



蘇丹莉指中原地產一向積極回饋社會，將部分盈利撥入中原慈善基金，為弱勢社群提供援助，並關注青少年的發展：「取之社會，用之社會。我們相信藉着各項企業社會責任（CSR）的工作，能夠拉近我們與社會大眾的距離，更了解大眾的需要。」



中原地產透過眾多CSR項目來展現企業對社會的關心，例如成立非牟利血液透析中心，幫助腎病患者；贊助粵劇演出推動文化傳承；應用無障礙網頁推動建設無障礙環境等。蘇丹莉相信，CSR的核心精神是企業要用心去幫助有需要的人士，回饋社會：「CSR項目需要投放資源，建設無障礙網頁就是相對簡單的方式。政府提供了不少資訊和幫助，同事只要掌握了技巧就可以做得到，希望更多企業可以在力能所及的範圍應用無障礙網頁。」



無障礙網頁嘉許計劃

香港互聯網註冊管理有限公司（HKIRC）透過舉辦無障礙網頁嘉許計劃，表揚各界別和行業採用無障礙設計的網站和App，令「網絡無障礙」的願景得到社會更廣泛的認同和實踐。而無障礙網頁讓所有人（包括殘疾人士）都能在清晰及無障礙的情況下使用互聯網，對促進數碼生活普及化大有幫助。對企業和機構而言，網站和App採用無障礙設計，既有助服務及產品推廣，亦有助建立和諧共融的社會。



2022至2023年度無障礙網頁嘉許計劃現已接受報名。計劃詳情：

查詢：2319 3804

電郵：wars@hkirc.hk

網頁：www.web-accessibility.hk



（特約）

