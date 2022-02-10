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優雅空白

副刊版 2022/02/10

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高檔奢華品牌，如B、C、D、H字頭等，每季都推新包包，不少女士趨之若鶩。在香港，買這類高檔商品很方便，要說女性趕潮流的速度和比例，我城絕不落後。去年大熱的C字頭Tote Bag，細size由近三萬到大size四萬五不等，雖則價值不菲，但見不少女士踩着高跟鞋手挽着它穿梭都巿，很有都會女性本色。

然而，明明一身昂貴打扮，卻不見得人人都能滲出品味、貴氣和優雅；有些人全身名牌，卻諷刺地只有俗氣。在某場合見過優雅感懾人的女子，身上沒有一件名牌穿戴，但貴氣感猶勝現場很多拿着字母名牌的女士。這是個只求富而不求貴（貴氣、貴格）的世代，但錢財多不一定跟品味、優雅、貴氣成正比。

普立茲獎得主Sarah L. Kaufman在其著作《凝視優雅：細說端詳優雅的美好本質、姿態與日常》中，記錄了她尋找和檢視優雅的過程：「優雅不是只存在於上流社會和富裕生活中……裝飾性的優雅對我等凡夫俗女沒有多大用處。」這年代，人們看重有錢多於有格，Kaufman以一句「我們正活在一個『優雅空白』（the grace gap）的年代」去形容。

我留意到，那些令人覺得從內裏自然散發出品味、優雅或貴氣的男士或女士，都有一個共通特徵，那就是他們都必然是很淡定的人。內心很浮躁的人，頻率是波動的，人在這樣的心情下，很難優雅起來。這個「優雅空白」年代之形成，或許是因為人們都很浮躁，經常處於快、急、趕、忙、比（比較）的狀態，又或眼睛、耳朵和手指只聚焦往手機裏鑽。浮躁的相反是淡定，兩者不能並存。一個人能淡定、自如、從容，是因為有點歷練、有點缺陷，然後懂得修正、懂得慈悲、懂得在混亂浮躁的外在環境中，跟着自己的節奏走，極致的優雅，是從生命淬煉。人富不一定貴，一個六位數字的字母手袋，其實沒能替浮躁的女士加添多少貴氣。

撰文 : 利嘉敏

欄名 : 攻關女子

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