「避痘」種人痘 清朝抗疫經驗談

新冠肆虐，人類的歷史就是一部與疾病抗爭的歷史，值得溫故知新。和新冠病毒一樣，天花也是通過飛沫和接觸傳播，但病毒生命力明顯頑強得多，存活逾一年。今天病毒學家根據生物對人類、動植物造成的傳染性和破壞性，設立生物安全等級國際標準，最高的4級實驗室，研究最危險的病原體，天花和伊波拉就是4級，新冠和愛滋病等只屬3級。

天花肆虐了數千年，殺人無數，據報18世紀奪走歐洲1.5億人生命，英女王瑪麗二世，法王路易十五都死於天花。不過，它最終成為迄今被人類消滅的唯一一種傳染病。

天花何時傳入中國，已不可考，有說東漢時期天花就隨當時交趾（今天越南）戰俘傳入，因為是俘虜帶來，所以叫虜瘡，或痘瘡，至明末這種病毒已遍及中原。經過千多年的肆虐，中原漢人雖積累豐富經驗，但死亡率仍然很高。天花在古代肆虐，以清朝最猖獗，我們今天緊張抗疫，清朝應付疫情又有甚麼板斧？

1656年北京，兩歲的愛新覺羅．玄燁輾轉病榻，命懸一綫，他後來康復且繼位，就是康熙。他染的是天花，無藥可治，能否撑下來全靠抵抗力及運氣，僥幸不死臉上也留痘疤。康熙父親順治帝亦染天花，死時僅24歲，臨終前選人繼承大統，昨天我亦提到，他聽取耶穌會傳教士湯若望意見，揀了8歲的玄燁，正是因為玄燁出過天花終身免疫，不會再出事，因為這些麻子，才能夠坐上龍椅。

滿清與明朝爭天下，發迹於寒冷之地時沒有天花，但南下中原日久，染天花的滿人愈來愈多，就如和天花交手上千年的漢人般。滿清何等威猛，卻被天花一擊即潰，很多大人物死於天花，除了順治，慈禧太后兒子同治皇帝也是；除了康熙，同治父王咸豐也出過天花。

清朝連一國之君都中招，還不止一個，11個皇帝4個出事，可以想像當時人心惶惶的程度，比今天香港高幾多。當時對付天花依然沒有辦法，只能隔離，除了隔離患者，還有叫「避痘」的安排，就是健康的人遠離人群，躲避天花感染。

清朝初年北京城內天花流行，連皇宮都是「感染處所」，稍有類似病徵的百姓被驅趕出城，連皇帝達官等都「走得摩無鼻哥」，不用圍封自己鬆，順治多次到塞外避痘，玄燁一出世就由保姆帶去紫禁城外的避痘所，即今天的福佑寺，搞到他日後自稱欠缺父愛母愛，但也避不過天花，照樣中招。

正正因為康熙中過招，曾經歷「天花驚魂」，意識到天花對清朝的威脅，於是更重視防疫工作。他在北京設立專門的「查痘章京」，對出洋回國者，官府查閱其有無痘發，此制度一直沿用，查痘範圍擴大至來華商船，發展為中國最早的檢疫制度。

在康熙主導下，太醫院成立痘疹科，廣徵名醫加強對付天花；為減少播疫，香港最新只准最多兩戶人聚集，而康熙當年亦一度中止外藩入京覲見。

除了各種隔離措施，也有預防天花措施。當年種牛痘未發明，但中國人創了「種人痘」，據說北宋初年已有，就是把帶有天花病毒患者的瘡痂磨成粉，吹進或放入未出痘者鼻腔，讓其感染輕度天花產生抗體，康復後從而獲得終身免疫，有點像打新冠疫苗，但目前打完針仍有機會受感染，但可減重症和死亡率。

皇子種痘儀式多 過程神秘

清代種痘術得到進一步發展，康熙很重視，推動建立宮中皇子們的種痘制度，等於我們去打新冠疫苗，不過並非全民有得打。清宮檔案中有《阿哥種痘檔》，皇子種痘過程神秘，頗具儀式感。

我們打新冠疫苗可預約，當年則必先按皇子生辰八字，查好種痘吉時奏請皇帝，然後在紫禁城或圓明園密室內進行；密室嚴禁透光，旁邊還供奉各路藥王、藥聖，所謂痘疹娘娘、痘兒哥哥等。種痘小組由太醫太監組成，24小時監護，一直等到「阿哥」平安度過感染期，走出密室。康熙亦在八旗的社會集團中推廣種人痘，康熙年間歐亞等國更派人從清朝學種痘。

大約百年後，英國醫生詹納（Edward Jenner）做出全球天花預防革命性突破：種牛痘，比人痘有效及風險小，被喻為西方「免疫學之父」，雖然比中國人開創的人痘免疫接種遲很多。

小小的天花病毒，是清朝心腹大患，康熙戰痘有功穩固江山，他在《庭訓格言》中自豪說：「國初人多畏出痘，至朕得種痘方，今邊外四十九旗，俱命種痘。凡所種者，皆得善愈（同癒）。」從當初懼不敢進，到後來皆得善癒，說明天花受到壓制。不過後來清朝固守祖宗人痘防治，不接受洋人發展出並傳回中國的牛痘疫苗，類似心態似是王朝氣數將盡象徵。

上世紀中，世界衞生組織在全球開展滅絕天花運動。與新冠不同，天花只有人類一個宿主，當人人種牛痘，天花再也沒有生存空間。1980年，世衞正式宣布全球消滅了天花。新中國成立前後天花仍然流行，1950年起全國強制種痘，12年後中國再無天花。

人類與天花的漫長鬥爭，與各種疫症的鬥爭，是長期而艱巨的，惟有以健康及衞生生活方式，大家眾志成城，以科學態度應對才能成功，而不是固執或迷信。古人種痘供奉各路藥王、痘疹娘娘，我們打針不必送復必泰寶寶或科興吉祥物，打針是科學，只要措施得當，天花也可戰勝，何況新冠。