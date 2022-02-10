港抗疫未考慮經濟 恐失地區優勢

不少人時常比較香港和新加坡兩地的經濟數據，兩地處理疫情上又有甚麼差異呢？

截至昨日（9日），新加坡有超過84%人口接種了兩劑疫苗，香港只有73%；感染人數方面，新加坡約418,640宗，有877人死亡，香港則有17,808宗，215人死亡。由個案數字來看，香港的表現暫時較佳，但如果再看一看經濟數字，便可知道方向的不同。

GDP增長方面，新加坡在2020年及2021年分別為-5.4%及7.2%，香港則分別為-6.5%及6.4%；至於失業率方面，新加坡在2020年及2021年分別為3%及2.6%，香港則分別為5.8%及約4%，似乎新加坡在經濟數字上佔優。

星補助得宜 疫下經濟勝港

新加坡在經濟上的數字較亮麗，多少與其經濟支援有關。在其「COVID-19 Recovery Grant」下，任何因為疫情而失去工作、要放3個月以上無薪假、連續3個月薪金少了50%的人士，便可以領取每月最多500至700坡元（約2,900至4,000港元），為期3個月；另一項補助是針對受疫情影響的低收入家庭，如有家庭成員染疫或需要隔離，每個家庭最多可以獲發1,000坡元（約5,800港元）。

至於補助企業，新加坡的「Jobs Support Scheme」（JSS）在2020年已把企業分成數類，補助的百分比不同，受疫情影響較深的如旅遊業，最高得60%，而這個百分比也並非不變，會隨疫情改善而減少至10%，補助的時間則由2020年2月到2021年12月；相反，香港的「保就業」計劃為期半年，由2020年6月至11月，是不論行業「一刀切」補助50%，最多每月9,000元，於是出現疫下受惠的超市被補助之現象。

勞福局局長羅致光一直反對失業援助金，說怕被濫用，但觀乎新加坡在很多國際排名上優於香港，其做法自然有值得參考的地方，如果兩次的「保就業」計劃如新加坡般於不同的行業用上不同百分比，相信會有最少100至200億元可以用於短期的失業援助金。

港府的防疫政策表面上是以通關為首，但付出了相當大代價仍然不到位，通關條件、日子到現在仍然未明。抗疫應該是以恢復經濟為先，而不只是着眼於通關，而對於任何人或企業來說，兩年沒有收入根本難以生存。

排隊強檢 反增染疫風險

內地有龐大的市場支持消費，我有不少在內地的朋友也到處走、回鄉度歲；當然，在內地只要一聲令下便進行檢測，這點香港做不到，核心問題是，究竟本港防疫政疫、防疫路是怎樣？要鼓勵市民打疫苗，那為甚麼要關掉一些疫苗中心？另一方面，無論是早前在屯門，或是現時大埔、元朗、沙田一帶，大量居民要進行強制檢測，在10多度寒冷天氣下輪候數小時，部分更要大清早便去排隊，這點又和減少人群聚集背道而馳，反增市民染疫風險。相比起Omicron變種病毒，很多市民更怕花數小時排隊進行檢測，因為明明是可以不用浪費這些排隊時間，也怕被捉去竹篙灣檢疫2至3星期。

抗疫不可能不考慮對經濟的影響，香港在這方面可謂毫無章法，沒有一個適合香港的方案。現時通不了關、清不了零、要回港的人回不了，再看鄰近地區如東京、首爾、台北、新加坡等，可以連繫很多大城市，作為政府常常說的「連接全球的超級聯繫人」，聯繫了甚麼呢？現時不倫不類的安排，恐怕令香港多年建立的網絡，被新加坡、東京等鄰近地區搶佔，要奪回恐怕要相當時間，甚至將永久失去部分優勢。

▲ 現時的抗疫政策安排，恐怕令香港多年建立的網絡，被新加坡、東京等鄰近地區搶佔，甚至將永久失去部分優勢。（資料圖片）