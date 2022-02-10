建網絡信譽系統 增綫上促銷成效

跨境電子錢包PayPal於今年1月初發布一項中小企數碼支付研究報告，發現60%受訪中小企已經進行跨境貿易，並佔受訪者平均32%業務，當中有26%受訪者已採用全球跨境支付方案。在綫上的商業活動日趨常態化下，平台如何通過建立綫上「信譽系統」（Reputation Systems）促進交易效率，變得十分重要。

綫上平台運營者建立起來的信譽系統，得到大家認同的良好口碑，可以紓解網上交易雙方所出現的「信息不對稱」（Asymmetric Information）。成功的信譽系統，可以從大量網絡消費者「眾包」（crowdsource）到所需要的信息，並向大家提供大量關於產品質量、屬性、賣家信譽等的評論。這些評價數據可以採用評級、星級、文本評論、徽章或表列推薦等形式。

電子商務平台巨擘如亞馬遜、eBay、淘寶等，取得巨大成功的其中一個重要原因，是它們能夠通過信譽系統，消除信息不對稱。網絡平台所記錄的評論，是寶貴的公共產品，大大提高了市場效率和消費者福利。有研究發現，在綫評論平台的信息，為餐廳消費者提升了相當於每人每餐2.5美元的福利。

系統有效性 取決兩關鍵條件

信譽系統的有效性，取決於兩個關鍵條件。首先，在消費者方面，評論主要是用戶生成的內容，基於公共品的性質，評論可能會供應不足，而且還可能受到各種可信度問題的影響，例如漏洞、欺詐、操縱、偏見等；即使評論是確實的，但當中的信息，往往也包含很多關於質量評估的雜訊。

在某些市場，消費者撰寫的評論基於主觀體驗，可能不適用於口味不同者，例如中國人很多不相信Yelp平台對中餐館的評分，因為大多數評論都並非由中國人所提供。在信用品（Credence goods）市場，其使用後也難以確定質量的特性，可能會阻礙消費者留下信息豐富的評論，以及學到別人的經驗。因此，信譽系統的設計和質量透明度，大大地影響消費者可以從評論中學到多少。

其次，在企業方面，成功的信譽系統必須對企業有足夠強大的動態激勵，通過積累評論建立信譽，致力提高產品質量，並保持優良服務，冀從良好的口碑中獲益。例如有研究指出，eBay賣家有強烈爭取「eBay Top Rated Seller」徽章的動機，因為消費者平均願意向信譽良好的賣家多支付8.1%；然而，激烈的競爭會減慢評論的積累，從而減少信譽溢價，並削弱企業建立信譽的動態激勵。究竟可以怎樣做？

首先，考慮到一個市場是由高質量和低質量公司的混合體組成，後來的消費者通過先前消費者撰寫的評論，了解產品的質量，從而作出推斷，最終形成質量的定論。在此前提下，高質量的公司會採用價格上漲的路徑，因為初始的低價，可以得到更有利的信息，企業便可據此得到產品高質量的外界觀感，可以在後期提高其產品的價格，並享受到信譽的溢價；相比之下，低質量的公司將採用價格下降路徑，因為設定更高的價格，會導致更少的負面評論。

不透明＋過激競爭 建聲譽耗時

至於消費者的質量推斷過程，則取決於評論數據的數量和信息含量。在一個質量高度不透明的市場中，相同數量的評論，消費者更新其信念的幅度較小；在激烈的競爭下，設定較低的推售價格，在促進銷售和產生正面評價方面效果不佳，因為這兩個因素降低了優質公司建立聲譽的動力。

因此，質量不透明和激烈的競爭，削弱了「質量推斷」的過程，使高質量的公司需要更長時間建立良好的聲譽。

筆者利用內地一個領先在綫知識諮詢平台「在行」（Zaihang）的數據，對上述理論進行實證。於「在行」平台上，個人可以註冊為特定領域的「專家」，並為客戶提供諮詢服務，例如職業發展、心理學、教育等，消費者則通過平台上的服務類別，以及專家網頁上的信息、評級和之前客戶留下的評論搜覓專家；若想購買諮詢服務，可以通過平台進行預約，客戶在收到服務後，可以留下評分，回顧諮詢體驗。

「在行」專注於綫下服務，因此市場被分割成許多不同地理位置和服務類別的小市場。這些市場的競爭強度和質量不透明性各不相同，這使我們能夠研究它們對信譽系統有效性的影響。

我們通過提供服務產品的專家數量，衡量市場的競爭力，研究結果發現，在競爭更加激烈的市場中，專家在調整價格之前，要等待更長的時間來積累銷售和評論，與我們的理論脗合。

至於不透明性，我們使用每次銷售的文本評論之平均長度，衡量質量不透明性，發現質量不透明性較高的市場，專家的首品（First-product）存續期往往較長，首品的銷量較多，新舊產品價格差異較小。如果某些市場的消費者在購買產品後，不樂於留下評論，或者只寫簡短且信息量不多的評論，那這些市場的專家將沒有強烈動機積累評論，以建立自己的聲譽。因此，筆者觀察到信譽建立過程較慢、且透明度較低的模式。

設適當准入門檻 增平台吸引力

研究結果提供了一些管理和政策含義。激烈競爭可能損及信譽系統的有效性，解決方法是電子商務平台可能通過進入限制，消弭「信息不對稱」問題。通過保持適當的競爭水平，優質公司將有強烈動機參與市場、提供較低的入門價格，並樂於建立信譽，而這個過程亦可以增加平台的整體吸引力。

事實上，如果進入壁壘太低、過度競爭，可能會導致每家公司收到很少評論，並失去提供高質量產品的動力，結果平台可能充斥低質量的產品，並因「逆向選擇」（Adverse Selection）而變得不那麼有吸引力，例如淘寶被指摘有劣質和假冒產品，相比之下阿里巴巴旗下的天貓，設置了更高的准入門檻，增長速度近年來也遠快於淘寶。

此外，新賣家比舊賣家有更強烈積累評論的動機。有研究發現，淘寶上很多賣家經常提供回扣，以吸引更多消費者體驗產品，並撰寫評論。在競爭下，該平台通過一個推薦系統，給予新賣家特殊優勢，在推薦算法的幫助下，可以更加引人注目，使高質量的新賣家不致遭埋沒。

總的來說，綫上平台有天然的動力去開發更好的信譽系統，在平台之間存在競爭的情況下，高信譽的平台對消費者和優質企業都更具吸引力。平台應該明白，在質量推斷和信譽建立的過程中，質量不透明和過激競爭，很可能與其他因素相互作用，產生負面性效果。

因此，對於承載眾多不同類別商品的大型電子商務平台，採用統一的評級和信譽系統可能是不可取的。在競爭激烈且質量不透明的市場中，平台可以透過授予認證和發布專家評論，以減少不透明性的負面影響；評級系統和評級聚合算法的優化設計，也應針對不同類別的產品而有所不同。

▲ 在平台之間存在競爭的情況下，高信譽的平台對消費者和優質企業都更具吸引力。（資料圖片）