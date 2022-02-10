PS5下次更新 擬添語音命令功能 行政人員版 2022/02/10 分享： 語音命令功能在智能家居相當普及，用戶只需一聲「開燈」、「關電視機」，相應的智能家電就會執行指令；而遊戲主機PlayStation 5（PS5）亦將很快獲得類似功能。 據Engadget報道，下一次PS5 ... 欲覽全文，再睇埋系列電子書2022收息全攻略；立即登記限時$10/月試閱計劃計劃詳情 登入 $10 試閱 無合約, 可隨時取消 ($60/月續約) 欄名 : 科技新知 最新專欄文章 更多 Disney+測試串流直播 奧斯卡提名節目試水 今日 Disney+測試串流直播 奧斯卡提名節目試水 Galaxy Watch4 添睡眠指導功能 2022/02/09 Galaxy Watch4 添睡眠指導功能 Signal改電話號碼 可保留聊天紀錄 2022/02/09 Signal改電話號碼 可保留聊天紀錄 Chrome Logo換新貌 三色比例微調更鮮艷 2022/02/08 Chrome Logo換新貌 三色比例微調更鮮艷 遊戲《GTA 6》開發中 有望2024至25年登場 2022/02/08 遊戲《GTA 6》開發中 有望2024至25年登場 PlayStation 科技行業 軟件 科技硬件 硬件 遊戲 Sony 系統更新 IT技術