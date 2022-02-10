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PS5下次更新 擬添語音命令功能

行政人員版 2022/02/10

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語音命令功能在智能家居相當普及，用戶只需一聲「開燈」、「關電視機」，相應的智能家電就會執行指令；而遊戲主機PlayStation 5（PS5）亦將很快獲得類似功能。

據Engadget報道，下一次PS5

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欄名 : 科技新知

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