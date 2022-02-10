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涉違防疫例 國泰兩前空少准保釋

港聞版 2022/02/10

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兩名前國泰空少去年12月抵港後，涉於自我隔離期間外出聚餐，被指引發望月樓群組；二人被控3項作為一個須依照醫學監察規定的人沒有依照衞生主任所指明的條件罪。案件昨提堂，兩人暫毋須答辯，准保釋至4月7日，待

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