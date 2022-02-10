涉違防疫例 國泰兩前空少准保釋 港聞版 2022/02/10 分享： 兩名前國泰空少去年12月抵港後，涉於自我隔離期間外出聚餐，被指引發望月樓群組；二人被控3項作為一個須依照醫學監察規定的人沒有依照衞生主任所指明的條件罪。案件昨提堂，兩人暫毋須答辯，准保釋至4月7日，待 ... 欲覽全文，再睇埋系列電子書2022收息全攻略；立即登記限時$10/月試閱計劃計劃詳情 登入 $10 試閱 無合約, 可隨時取消 ($60/月續約) 相關文章 第5波兩長者死亡 林鄭：最不願見 今日 第5波兩長者死亡 林鄭：最不願見 民建聯促請求中央 助增火眼實驗室 今日 民建聯促請求中央 助增火眼實驗室 第5波疫情 九巴收入挫逾4成 今日 第5波疫情 九巴收入挫逾4成 私人處所 今起禁逾兩家庭聚集 今日 私人處所 今起禁逾兩家庭聚集 你可能感興趣 第5波兩長者死亡 林鄭：最不願見 今日 01:00 第5波兩長者死亡 林鄭：最不願見 民建聯促請求中央 助增火眼實驗室 今日 01:00 民建聯促請求中央 助增火眼實驗室 第5波疫情 九巴收入挫逾4成 今日 01:00 第5波疫情 九巴收入挫逾4成 國泰航空（00293） 罪案 疫情