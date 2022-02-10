民建聯促請求中央 助增火眼實驗室 政治版 2022/02/10 分享： 本港疫情急速惡化，民建聯立法會議員昨致函予特首林鄭月娥，建議港府請求中央派出支援隊伍，協助增設更多「火眼實驗室」，並派出更多採樣及檢測工作隊伍，短時間內全面大幅提升本港檢測能力。 身兼港區全國人大代表的 ... 欲覽全文，再睇埋系列電子書2022收息全攻略；立即登記限時$10/月試閱計劃計劃詳情 登入 $10 試閱 無合約, 可隨時取消 ($60/月續約) 相關文章 第5波兩長者死亡 林鄭：最不願見 今日 第5波兩長者死亡 林鄭：最不願見 涉違防疫例 國泰兩前空少准保釋 今日 涉違防疫例 國泰兩前空少准保釋 第5波疫情 九巴收入挫逾4成 今日 第5波疫情 九巴收入挫逾4成 私人處所 今起禁逾兩家庭聚集 今日 私人處所 今起禁逾兩家庭聚集 你可能感興趣 第5波兩長者死亡 林鄭：最不願見 今日 01:00 第5波兩長者死亡 林鄭：最不願見 涉違防疫例 國泰兩前空少准保釋 今日 01:00 涉違防疫例 國泰兩前空少准保釋 第5波疫情 九巴收入挫逾4成 今日 01:00 第5波疫情 九巴收入挫逾4成 疫情 疫苗 治療 餐飲 民建聯 工聯會 防疫措施 防疫抗疫基金 退休