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民建聯促請求中央 助增火眼實驗室

政治版 2022/02/10

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本港疫情急速惡化，民建聯立法會議員昨致函予特首林鄭月娥，建議港府請求中央派出支援隊伍，協助增設更多「火眼實驗室」，並派出更多採樣及檢測工作隊伍，短時間內全面大幅提升本港檢測能力。

身兼港區全國人大代表的

...

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