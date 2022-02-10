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第5波疫情 九巴收入挫逾4成

港聞版 2022/02/10

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疫情影響公共交通營運，繼港鐵宣布削減晚間班次後，九龍巴士昨稱，第5波疫情令客量及收入急挫逾4成，料2月營運收入較去年同期少兩億元，若再計及政府今天起收緊防疫限制，料營運情況會再惡化，但強調現階段無意裁

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