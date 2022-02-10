第5波疫情 九巴收入挫逾4成 港聞版 2022/02/10 分享： 疫情影響公共交通營運，繼港鐵宣布削減晚間班次後，九龍巴士昨稱，第5波疫情令客量及收入急挫逾4成，料2月營運收入較去年同期少兩億元，若再計及政府今天起收緊防疫限制，料營運情況會再惡化，但強調現階段無意裁 ... 欲覽全文，再睇埋系列電子書2022收息全攻略；立即登記限時$10/月試閱計劃計劃詳情 登入 $10 試閱 無合約, 可隨時取消 ($60/月續約) 相關文章 第5波兩長者死亡 林鄭：最不願見 今日 第5波兩長者死亡 林鄭：最不願見 涉違防疫例 國泰兩前空少准保釋 今日 涉違防疫例 國泰兩前空少准保釋 民建聯促請求中央 助增火眼實驗室 今日 民建聯促請求中央 助增火眼實驗室 私人處所 今起禁逾兩家庭聚集 今日 私人處所 今起禁逾兩家庭聚集 你可能感興趣 第5波兩長者死亡 林鄭：最不願見 今日 01:00 第5波兩長者死亡 林鄭：最不願見 涉違防疫例 國泰兩前空少准保釋 今日 01:00 涉違防疫例 國泰兩前空少准保釋 民建聯促請求中央 助增火眼實驗室 今日 01:00 民建聯促請求中央 助增火眼實驗室 九巴 交通 運輸 巴士