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私人處所 今起禁逾兩家庭聚集

港聞版 2022/02/10

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港府今日起進一步收緊社交距離措施，包括首次將限聚令擴展至私人處所，禁止兩個以上的住戶聚會，今日起生效。

食物及衞生局常任秘書長陳松青昨指，近日有多個感染群組患者均曾出席跨家庭聚會，不希望有跨家庭聚集，又

...

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限聚令 陳松青

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