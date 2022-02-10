私人處所 今起禁逾兩家庭聚集

港府今日起進一步收緊社交距離措施，包括首次將限聚令擴展至私人處所，禁止兩個以上的住戶聚會，今日起生效。

食物及衞生局常任秘書長陳松青昨指，近日有多個感染群組患者均曾出席跨家庭聚會，不希望有跨家庭聚集，又

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