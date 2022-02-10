私人處所 今起禁逾兩家庭聚集 港聞版 2022/02/10 分享： 港府今日起進一步收緊社交距離措施，包括首次將限聚令擴展至私人處所，禁止兩個以上的住戶聚會，今日起生效。 食物及衞生局常任秘書長陳松青昨指，近日有多個感染群組患者均曾出席跨家庭聚會，不希望有跨家庭聚集，又 ... 欲覽全文，再睇埋系列電子書2022收息全攻略；立即登記限時$10/月試閱計劃計劃詳情 登入 $10 試閱 無合約, 可隨時取消 ($60/月續約) 相關文章 第5波兩長者死亡 林鄭：最不願見 今日 第5波兩長者死亡 林鄭：最不願見 涉違防疫例 國泰兩前空少准保釋 今日 涉違防疫例 國泰兩前空少准保釋 民建聯促請求中央 助增火眼實驗室 今日 民建聯促請求中央 助增火眼實驗室 第5波疫情 九巴收入挫逾4成 今日 第5波疫情 九巴收入挫逾4成 你可能感興趣 第5波兩長者死亡 林鄭：最不願見 今日 01:00 第5波兩長者死亡 林鄭：最不願見 涉違防疫例 國泰兩前空少准保釋 今日 01:00 涉違防疫例 國泰兩前空少准保釋 民建聯促請求中央 助增火眼實驗室 今日 01:00 民建聯促請求中央 助增火眼實驗室 限聚令 陳松青