逾10安老院舍爆疫 院友需撤離 第5波兩長者死亡 林鄭：最不願見 港聞版 2022/02/10 分享： 本地單日疫情確診首次破千，昨新增1,161宗個案，另錄逾800宗初步陽性。自第5波疫情爆發以來，首錄兩宗死亡個案，涉及兩名七旬長者。 特首林鄭月娥稱，還有至少10間安老院舍爆疫，加上錄得死亡個案，形容這 ... 欲覽全文，再睇埋系列電子書2022收息全攻略；立即登記限時$10/月試閱計劃計劃詳情 登入 $10 試閱 無合約, 可隨時取消 ($60/月續約) 相關文章 涉違防疫例 國泰兩前空少准保釋 今日 涉違防疫例 國泰兩前空少准保釋 民建聯促請求中央 助增火眼實驗室 今日 民建聯促請求中央 助增火眼實驗室 第5波疫情 九巴收入挫逾4成 今日 第5波疫情 九巴收入挫逾4成 私人處所 今起禁逾兩家庭聚集 今日 私人處所 今起禁逾兩家庭聚集 你可能感興趣 涉違防疫例 國泰兩前空少准保釋 今日 01:00 涉違防疫例 國泰兩前空少准保釋 民建聯促請求中央 助增火眼實驗室 今日 01:00 民建聯促請求中央 助增火眼實驗室 第5波疫情 九巴收入挫逾4成 今日 01:00 第5波疫情 九巴收入挫逾4成 疫情 疫苗 林鄭月娥 張竹君 院舍 良景邨 退休