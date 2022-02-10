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逾10安老院舍爆疫 院友需撤離

第5波兩長者死亡 林鄭：最不願見

港聞版 2022/02/10

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本地單日疫情確診首次破千，昨新增1,161宗個案，另錄逾800宗初步陽性。自第5波疫情爆發以來，首錄兩宗死亡個案，涉及兩名七旬長者。

特首林鄭月娥稱，還有至少10間安老院舍爆疫，加上錄得死亡個案，形容這

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