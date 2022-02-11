陸志豪：創意源自生活　微辣「新、奇、特」　異軍爆紅

▲ 陸志豪先生，陸志豪（「六毫子」）是「微辣」(Manner)的創辦人兼首席執行官。微辣是全球最受歡迎的廣東話頻道之一，累計點擊量逾30億，粉絲遍布兩岸四地，以及馬來西亞。他曾奪澳門青年企業家大獎、亞洲華人領袖獎等獎項。

文化創意怎樣成功變成一盤生意，是文創產業發展的重要課題。29歲的陸志豪（人稱「六毫子」）在澳門以文化娛樂創意創業，不出10年，他所創立的「微辣」不但成為澳門最具影響力的自媒體，影片累計點擊量更多達30億，粉絲遍布華人社會。如此年輕的企業家，取得如此輝煌成就，陸志豪掌握生活脈搏及管理團隊的心得，相當引人入勝。

2014年，陸志豪的微辣憑一條片長僅9秒的《買雪糕不能夠分心》，異軍崛起，爆紅網上。「創意源自生活。無論是電影、音樂、小說等，好作品都是生活點滴的具體呈現，作品能夠紅起來，並非創作者有多棒，而是觀眾可在其中找到共鳴。」他又以情歌為例：歌手唱得多動聽還在其次，最重要其實是那首歌可以讓人像聽到自己在唱，同時想起某個時刻的感受。

這位年輕的企業家並未完成大學課程，可能有人會認為他只是時來運到，其實「成如容易卻艱辛」，在創作過程中，索遍枯腸的辛酸，實不足為外人道。陸志豪形容，創作需要捱更抵夜，還要用腦，精力、智力、勞力，三者缺一不可，所以需要引發內心熱情，才會有成就感、使命感，從而衍生幸福感。他更認為，所謂幸運，實是努力加機會的結果：「只有努力不懈，才可令『幸運指數』更高。」

從事創作，難免會遇上創作瓶頸，對此，陸志豪有甚麼忠告？他指偉大的藝術家、創作人都需要有所犧牲，例如犧牲自己休息或陪伴家人的時間，但只要熱愛創作，便不會計較，更直言有「捨」（犧牲），才會有「得」（得着）。

講求平衡 像放風箏

現時微辣旗下演藝人才（Artists）已不單是「網紅」，還有演員、樂手、KOL（意見領袖）、名人，甚至拳擊手！才藝光譜廣闊，自然也各有性格，管理之難，可以想像。要領導這群Artists朝同一目標進發，會有一定難度。「沒有人喜歡被管理，尤其是由上而下的政策，便很視乎領袖（Leader）的領導才能，所以微辣也設賞罰『機制』，既然這是其他企業行之有效的做法，人家做得好，便要學習；不抗拒，才有機會成功。」

陸志豪承認，管理像微辣這樣的文創企業，面對的不確定性很高，也難以有標準化的管理模式——管得嚴格，會扼殺創意；放任自由，團隊又可能失序。因此，還是要取得平衡：「就像放風箏，管理人需要適時收綫或放飛。」

微辣現正邁向國際，創作與發展同樣要取得平衡，陸志豪並沒有被勝利沖昏頭腦，他說：「好作品不但要好看，還須與觀眾產生連結，入鄉隨俗。不過，在融入當地社會文化之餘，也不要丟失了自己的風格。」

▲ 來自澳門的陸志豪以文創開拓創意的天空，「微辣」粵語頻道風靡全球華人社會，是筆者（Grace Tse，左）的青年企業家偶像。

愛惜團隊 重視感受

陸志豪很重視團隊，尤其是旗下藝人的感受。網民對作品的評價自然有好有壞，如果譭多譽少，他會着意安撫藝人情緒，多於處理自己感受。他笑說：「我不介意觀眾罵我們，但如果那是一集收費的視頻就更好了。」正完美示範了創作人EQ要高，喜愛自己、愛惜自己，比甚麼都來得重要。

至於如何物色、栽培人才，陸志豪以喜劇需要各類人才為例，指未必需要做「高、精、尖」，也可以做「新、奇、特」，他會用作品啟發素人，而扶持創作，他則會視乎不同的人和時間：「要在對的時間，向對的人，做對的事(情)。」

目前，微辣正密鑼緊鼓，以文創配合餐飲，準備綫上綫下，共融發展。面對「秒變」的市場形勢，陸志豪自言「不能憑一套『功夫』便打盡。」看來滿腹宏圖，他早已成竹在胸。

【後記】人生恰好是微辣

今次筆者不用赴澳門，也能與青年企業家偶像「六毫子」，暢談其文化娛樂管理之道，十分難得。

我很少崇拜年輕一代的企管人，但「六毫子」那嶄新的管理思維，實在讓我獲得很多啓發。他那些令人開懷的視頻，為我這個早已投身社會打拼，並深受美資公司培訓及管理文化薰陶的人，帶來了不少「微辣」的思考衝擊。人生「有辣有唔辣」，「六毫子」的微辣況味，又有多少人真正領會？