根除及「保留」天花 美蘇合作背後考量

昨天談到比新冠威脅更大的天花，終於被人類以種牛痘疫苗方式消滅，今天新一代可能對天花零認識，不論「動態零認識」或「靜態零認識」，有興趣可閱讀昨天文章。

新冠疫下，政府呼籲打疫苗，我們與人碰面，都會問人打防疫針未、vaccine咗未、或者vaccinate（動詞）未？大家知不知道vaccine這英文何來？疫苗（vaccine）來自牛痘vaccinia，而vaccinia源自拉丁文vacca，意思就是牛。

牛痘病毒（Vaccinia virus）引發牛痘病（Cowpox），牛痘病是出現在牛身上的傳染病，類似但較嚴重、出現在人身上的病，就是天花（Smallpox），由天花病毒引起，人接種了牛痘疫苗，可以防止感染天花。換句話說，vaccine本來和牛痘有關，或者和天花這個人類大敵有關。

過去兩年，新冠肆虐全球，據權威的約翰斯霍普金斯大學統計，全球至今約4億人感染，逾570萬人死亡，最多人感染的是美國，達7,700多萬人，差不多四分一美國人確診，死亡人數亦最多，逾90萬人。

除了世界衞生組織疫苗分享計劃（COVAX）之外，國際社會沒有明確合作抗疫行動，當今兩大強國美國和中國，從病毒出現至今缺乏實際合作；然而超級大國拋開政治立場、攜手應對傳染病，有先例可循。冷戰期間美國與蘇聯就曾合作，成功消滅天花，是迄今唯一通過全球疫苗接種運動而根除的人類傳染病。

1958年，蘇聯病毒學家、衞生部副部長日丹諾夫（Viktor Zhadanov）前往美國參加世衞一年一度的世界衞生大會，當時二戰後開始的冷戰已持續10年。日丹諾夫號召全球根除天花，指蘇聯和其他已經沒有天花個案的國家，仍然經常受外地輸入的天花病毒困擾，搞到他們不得不繼續推行代價高昂的疫苗接種。

他指出，既然蘇聯早在30年代就已利用疫苗控制天花傳播，抗疫經驗可以在全世界複製，提議世衞聯手全世界解決問題。

不出意料，美國起初沒有響應，而當年世衞的頭等大事是根除瘧疾，幾乎所有資金都投入到瘧疾防治，天花項目既缺錢也缺人。後來日丹諾夫終於等到「放晴」一刻，但已是7年後，1965年美國總統詹森（Lyndon B. Johnson）第一次對蘇聯根除天花建議表示支持，接下來國際社會行動明顯加快。

一個出錢一個出針 聯手征服病毒

美國在天花問題的重大態度轉變，當中的政治考慮是，隨着瘧疾根除計劃慘淡收場，加上越戰升級令美國形象滑落，詹森政府才尋求在公共健康領域開闢國際合作，以求為美國再「響朵」。

兩個超級大國如何合作？簡單來說，美國出錢，蘇聯出疫苗。當年大約9,800萬美元開支，約三分一來自世衞和其他國際組織，美國是這些組織的主要資金來源，另外還直接專項撥款2,000多萬美元，即美國提供絕大部分根除天花資金；至於蘇聯就提供絕大部分疫苗，全球使用的20億劑疫苗中，17億劑由蘇聯生產。1980年5月8日，在第33屆世界衞生大會上，正式確認天花被根除。

新冠疫情肆虐的過去兩年中，有人提出美蘇當年合作的歷史，即使在冷戰最激烈的時候，美蘇都能夠聯手征服共同敵人，當今中美可視為合作抗疫參考先例。然而問題是，當年有世衞當中間人，項目負責人是從美國疾控中心借調、有「病毒偵探」之稱的「美版袁國勇」亨德森（Donald Henderson），他以非同尋常的政治智慧，在美蘇之間敏感政治氣氛下，務實推進了天花根除項目。

反觀今天，世衞在新冠溯源問題上一直被捲入中美紛爭，特朗普更公開批評世衞是「中國傀儡」，不再提供資金，還退出世衞，雖然後來拜登宣布重返世衞，但普遍認為美國在世衞的影響力已大不如前，亦不信世衞；另一個不同之處，在於冷戰時美蘇兩國早已控制了天花在本國蔓延，如今中美國內仍在各師各法應對疫情，未必有心互相合作。

天花雖已絕迹，但其實全球仍有天花病毒株，分別儲存在美國和俄羅斯。美國的天花存放在喬治亞州首府亞特蘭大，美國疾控中心一個實驗室；俄羅斯的天花病毒，則在新西伯利亞市的國家病毒學與生物技術研究中心，簡稱VECTOR之內；至於它們具體在哪個房間、哪個冷藏櫃，就不是你和我有資格知道。

兩國的理由，都聲稱以防萬一，若世界再現天花，甚至有恐怖分子把天花病毒變成武器，對付從無接種牛痘的新一代人，那麼就可利用保留的天花病毒株來研發對抗藥物。

一直以來，對於要不要徹底剷除天花病毒均引發辯論，部分國家擔心，美俄儲存的病毒有機會失竊、或因意外事故洩漏散布；更有批評指，美俄保留天花完全是私心，病毒就和核武邏輯一樣，可以是超級武器，你有我都有，大家勿亂來。

睇戲睇得多，科學家和政治人物都考慮很多，例如天外異形或地球致命病毒，他們都想保留研究，而英雄或英雌在電影收場前就會把它們斃了，然後一把火一了百了；不過如果想拍續集，最後鏡頭就會留下伏綫……新冠還未落畫，只希望時而緊張的美俄，不會搞出天花續集就好。

▲ 天花病毒威脅人類多年，最終冷戰期間美蘇兩國拋開政治立場攜手合作，一個出錢、一個出疫苗，成功將天花根除。