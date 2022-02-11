港疫情非常時期 須破格立新

香港政府一向自詡擁有優秀的管治團隊，但觀乎今次應對第5波疫情，其決策和執行能力實在不敢恭維，一旦面對緊急狀況，便屢屢進退失據。其實為政者非但要當「治事之能臣」，更要在非常時期勇於破格立新，大刀闊斧以新思維解決問題，才能穩定民心。

面對不斷變種的新冠病毒，只有制敵於先，趕在高峰前有所準備，才有機會將疫情控制；若只是被動地等待一個問題出現，才想一個辦法應變，便永遠追落後，徒勞無功。

沿用舊有措施 防疫慢半拍

今次新冠病毒從Delta變種至Omicron，在傳播速度和對人體的危害程度，皆有巨大改變，可是港府的應變措施卻沿用舊有方法。官員雖然不時更新有關規定，但大都只是圍繞限聚令、推高疫苗接種率、「安心出行」程式等作不同程度的調整，實際上都是「慢半拍防疫措施」；需知道在防疫上要分秒必爭，慢半拍就等於失效。

1月7日，我因為出席過有確診人士參加的聚會，被送入隔離營，次日家人也被送入隔離營。我絕對認同當局的規定，然而在隔離過程中，我有機會親身觀察到現行措施的諸多漏洞，例如「安心出行」程式缺乏實名制及跟蹤功能、搜尋緊密接觸者的方法落後且費時失事、進入隔離營的運送過程存在漏洞等。

遲來的禁足 恐削圍封強檢效果

之後我諮詢了科技及醫護業界一些專家的意見，並早在1月11日聯合10多位立法會議員向特首、食物及衞生局局長和創新及科技局局長發函，從科學角度指出，「安心出行」程式實名制、設立中央數據庫乃當務之急，又提出機組人員接受檢疫之漏洞，以及緊密接觸者的家屬居家隔離安排的改善方案；無奈政府只是回覆已收畢信件，並未積極跟進。

及至逸葵樓出現確診個案，政府在1月18日開始圍封強檢，之後曾經解封，直至1月21日出現更多個案，才強制禁足5天。我們可以合理地推測，直至政府實施「遲來的禁足」時，已經有一部分居民離開住所，搬到親友家中，他們有非常大的機會將病毒帶到其他社區，因此令圍封個別樓宇進行強制檢測的效果大打折扣。

為此，1月23日我又參與了多位立法會議員及KOL的聯署，要求政府請求中央協助在港進行全民檢測，一次過找出所有隱形傳播鏈，從而避免因圍封個別樓宇或社區，而出現有市民「逃亡」，然後沒完沒了地將病毒帶到區外的漏洞；可惜港府仍然沒有回覆。

其後疫情急轉直下，確診數字幾何級數上升。期間政府推出了進階版的「安心出行」程式，雖與針卡捆綁，但仍然未有實名及跟蹤功能；另一方面，疫苗氣泡措施亦不見得可把跟蹤可疑個案的時間大幅縮短。

上周六（5日），我與10多位議員第三次聯署，提議港府向中央請求成立「與內地共同抗疫協調委員會」，效法上海成功的流行病學調查策略，推行全民強制檢測，以及落實「安心出行」實名制，加入追蹤功能和中央數據處理等。

由於疫情日趨惡劣，實在要急事急辦，我與10多位議員昨日又發起第四次聯署，建議港府向中央提出請求，派出國家衞健委成員來港指導和落實抗疫工作。鑑於前綫人手極度緊張，我們也建議動員不同部門的現職公務員、已退休公務員、制服團體等，協助進行大規模圍封強檢、接種疫苗、運送物資等工作。

針對現時社區檢測中心大排長龍，我們要求當局提供實時排隊信息，同時鼓勵市民「願檢盡檢」，進行自願檢測，減輕社區檢測中心的壓力；此外，我們也提議調派內地專業醫護人員來港支援，並以452個區議會選區為劃分單位，進行大規模強制檢測，務求落實「早發現、早報告、早隔離、早治療」，以盡快遏止第5波疫情。

我在本文的分享，並非自詡有先見之明，而是本着當初理性、科學的預測。現時我們捍衞的是人命，我不但強烈呼籲政府回應我與一眾議員的多項建議，更請求當局不要再見到一個問題才又想一種對策，應拿出勇氣，走在病毒之先，才有機會打贏這場防疫戰！