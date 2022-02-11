醫療事故，包括醫生性騷擾甚至非禮病人，但鮮有聽聞是醫生被性騷擾，今期的《Journal of Clinical Oncology》（見註）竟有專題研究報告。醫生行醫三十多年，記憶所及，雖從未受害，但也興致勃勃地看個究竟。

研究由University of Michigan（密西根大學）主辦，共有271位在職腫瘤科醫生參與（118位男性、153位女性）及回報指定Sexual Experiences Questionnaire。該問卷主要分三部分：一、Gender Harassment（性別騷擾）是指因性別而遭到言語或行為上歧視；二、Unwanted Sexual Attention（不想要的性注視）是指不想要的性追求或觸碰；三、Sexual Coercion（強迫性性接觸），這是最嚴重的一項，是以權或利來強迫性關係或接觸。情況比想像中普遍，79%女性和55%男性，曾在過去一年內遇上性別騷擾；而不需要的性注視也在22%女性和9%男性身上發生，以上兩者均構成心理壓力和情緒不安，但未算犯法。而第三類強迫性性接觸竟然也分別有3%女性及2%男性經歷遭遇，這是嚴重事故，但日常極少聽聞，可能醫生也跟普通人一樣，敢怒不敢言。

到底誰是騷擾者？當然包括位高權重的高級醫生，但也包括其他醫療人員，甚至病人和病人家屬，以第三類最嚴重的強迫性性接觸，竟有1%是來自病人或病人家屬。當然這是美國研究，未必能完全應用於香港醫生群組，但絕對相信這問題的存在，醫生不論男女也不外是人，當慾望凌駕道德時，性騷擾便會出現，醫生未能倖免。

註：Subbiah et al, Journal of Clinical Oncology, 2022