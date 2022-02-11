香港人將（被）練成十八般武藝。過去兩年，目睹身邊不少朋友，在疫下由不懂或不屑做飯，變成美女廚神。看她們在社交媒體上載的相片，焗煎炆烤、中西意日樣樣似模似樣，很難相信不久之前，她們統統是地獄廚神。怕且不久將來，我們又要練多幾樣武功，包括剪髮、種菜等。港人適應力強，兵來將擋，橫掂都係，那就精益求精，磨劍傍身。

農曆年伊始，雖然外圍氣氛被營造出不太喜氣洋洋的狀況，但限制是客觀的，選擇如何過是主觀的，「虎」中作樂，是我們今年第一個大project，那就懷着送舊迎新的希望，每人好好對待和計劃自己手上這個大項目。

當代備受全球藝術界青睞的著名藝術家David Hockney，去年把他在疫情期間的作品和感悟，結集成書，取名《Spring Cannot Be Cancelled》。高齡八十二歲的他，於疫情期間拍賣的作品《水花》，在倫敦蘇富比以逾二千三百萬英鎊高價成交。大半生以Acrylic、水彩等顏料作畫的Hockney，七旬開始也學習用iPad創作，非常貼地。新書中，結集了很多他用iPad繪畫的作品，我很喜歡他的顏色調配，總予人悅目愉快之感。他以作品傳遞和呼籲人們要共同懷抱希望，並分享自己疫下身在歐洲接受强制隔離的經驗：未能和老友見面，於是兩人養成了用FaceTime交流的習慣，同樣獲得樂趣。而Hockney的積極、好奇心與畫筆從未放下，他不懈地創作，並密切觀察着春之降臨。他在書裏寄語讀者：「Do remember they can't cancel the spring」，雖則疫情肆虐，但春天總會到來，並在最後一頁以畫作勉勵：「The End of Spring time 2020：It was very exciting. I'll be back next year. LOVE LIFE.」

耋耄智者的人生態度和智慧，在此時此刻，是很好的提醒。對，they can't cancel the spring，無人能拿走我們心中的春天與陽光。