香港人將(被)練成十八般武藝。過去兩年,目睹身邊不少朋友,在疫下由不懂或不屑做飯,變成美女廚神。看她們在社交媒體上載的相片,焗煎炆烤、中西意日樣樣似模似樣,很難相信不久之前,她們統統是地獄廚神。怕且不久將來,我們又要練多幾樣武功,包括剪髮、種菜等。港人適應力強,兵來將擋,橫掂都係,那就精益求精,磨劍傍身。

農曆年伊始,雖然外圍氣氛被營造出不太喜氣洋洋的狀況,但限制是客觀的,選擇如何過是主觀的,「虎」中作樂,是我們今年第一個大project,那就懷着送舊迎新的希望,每人好好對待和計劃自己手上這個大項目。

當代備受全球藝術界青睞的著名藝術家David Hockney,去年把他在疫情期間的作品和感悟,結集成書,取名《Spring Cannot Be Cancelled》。高齡八十二歲的他,於疫情期間拍賣的作品《水花》,在倫敦蘇富比以逾二千三百萬英鎊高價成交。大半生以Acrylic、水彩等顏料作畫的Hockney,七旬開始也學習用iPad創作,非常貼地。新書中,結集了很多他用iPad繪畫的作品,我很喜歡他的顏色調配,總予人悅目愉快之感。他以作品傳遞和呼籲人們要共同懷抱希望,並分享自己疫下身在歐洲接受强制隔離的經驗:未能和老友見面,於是兩人養成了用FaceTime交流的習慣,同樣獲得樂趣。而Hockney的積極、好奇心與畫筆從未放下,他不懈地創作,並密切觀察着春之降臨。他在書裏寄語讀者:「Do remember they can't cancel the spring」,雖則疫情肆虐,但春天總會到來,並在最後一頁以畫作勉勵:「The End of Spring time 2020:It was very exciting. I'll be back next year. LOVE LIFE.」

耋耄智者的人生態度和智慧,在此時此刻,是很好的提醒。對,they can't cancel the spring,無人能拿走我們心中的春天與陽光。