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泰國甜品名店登陸 有情人甜蜜過節

副刊版 2022/02/11

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喜歡到泰國旅遊的甜品控，無不知曉當地知名甜品店After You Dessert Cafe，其精緻的刨冰系列及蜜糖吐司，賣相IG-able外，也打動不少港女味蕾。如今首間海外分店登陸銅鑼灣，趕得及情人

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欄名 : 新鮮熱辣

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