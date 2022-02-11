泰國甜品名店登陸 有情人甜蜜過節 副刊版 2022/02/11 分享： 喜歡到泰國旅遊的甜品控，無不知曉當地知名甜品店After You Dessert Cafe，其精緻的刨冰系列及蜜糖吐司，賣相IG-able外，也打動不少港女味蕾。如今首間海外分店登陸銅鑼灣，趕得及情人 ... 欲覽全文，再睇埋系列電子書2022收息全攻略；立即登記限時$10/月試閱計劃計劃詳情 登入 $10 試閱 無合約, 可隨時取消 ($60/月續約) 欄名 : 新鮮熱辣 最新專欄文章 更多 蒙娜麗莎NFT慈善展覽 人均$260享用套餐兼換限量盲盒 2022/02/10 蒙娜麗莎NFT慈善展覽 人均$260享用套餐兼換限量盲盒 Dan Ryan's 進駐灣仔設旗艦店 美國菜全面升級 2022/02/09 Dan Ryan's 進駐灣仔設旗艦店 美國菜全面升級 肥蛙登陸The ONE 港式年宵場景萌爆賀歲 2022/02/07 肥蛙登陸The ONE 港式年宵場景萌爆賀歲 龍島情人節推出朱古力禮盒 浪漫滿瀉 2022/02/07 龍島情人節推出朱古力禮盒 浪漫滿瀉 Tea WG推情人節限定茶饌盛宴 2022/02/05 Tea WG推情人節限定茶饌盛宴 產品 品牌 酒店 餐廳 美食 餐飲 銅鑼灣 蛋 甜品 咖啡