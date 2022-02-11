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浪漫情人節限定 前日本首相御廚入室弟子主理Omakase

副刊版 2022/02/11

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由主廚發辦話事的Omakase，頂級食材選擇是標準配備，主廚的巧手與技藝更是靈魂所在。位於尖沙咀的壽司豐（Sushi Yutaka），近日特地為情人節推出限定的Omakase，亮點是由前日本首相橋本龍

...

欄名 : Food

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