浪漫情人節限定 前日本首相御廚入室弟子主理Omakase 副刊版 2022/02/11 分享： 由主廚發辦話事的Omakase，頂級食材選擇是標準配備，主廚的巧手與技藝更是靈魂所在。位於尖沙咀的壽司豐（Sushi Yutaka），近日特地為情人節推出限定的Omakase，亮點是由前日本首相橋本龍 ... 欲覽全文，再睇埋系列電子書2022收息全攻略；立即登記限時$10/月試閱計劃計劃詳情 登入 $10 試閱 無合約, 可隨時取消 ($60/月續約) 欄名 : Food 最新專欄文章 更多 康得思酒店餅店 X 九龍麵粉廠 推出甜蜜糕點 今日 康得思酒店餅店 X 九龍麵粉廠 推出甜蜜糕點 【Good Food,Good Mood@iM網欄】寿し雲隠 SUSHI KUMOGAKU 壽司名店《Mori醍醐》的後續 2022/02/07 【Good Food,Good Mood@iM網欄】寿し雲隠 SUSHI KUMOGAKU 壽司名店《Mori醍醐》的後續 美利酒店新任副行政總廚推出新美饌 2022/02/04 美利酒店新任副行政總廚推出新美饌 【Good Food,Good Mood@iM網欄】「日山」姊妹店登陸中環 GASSAN月山 2022/01/31 【Good Food,Good Mood@iM網欄】「日山」姊妹店登陸中環 GASSAN月山 【Good Food,Good Mood@iM網欄】2022年新鮮出爐一星餐廳 灣仔《甬府》 2022/01/24 【Good Food,Good Mood@iM網欄】2022年新鮮出爐一星餐廳 灣仔《甬府》 日本 酒店 餐廳 尖沙咀 菜式 魚 蝦 牛肉 北海道 情人節