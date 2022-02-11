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康得思酒店餅店 X 九龍麵粉廠 推出甜蜜糕點

副刊版 2022/02/11

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精緻特色蛋糕適合所有慶祝活動，為摯愛好友送上甜蜜驚喜。香港康得思酒店The Place餅店，由糕點總廚Roy Ma與其團隊，精心炮製一系列經典及節慶蛋糕，適合全年任何時候或慶祝活動享用。

為支持本地社區

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欄名 : Food

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