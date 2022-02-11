康得思酒店餅店 X 九龍麵粉廠 推出甜蜜糕點 副刊版 2022/02/11 分享： 精緻特色蛋糕適合所有慶祝活動，為摯愛好友送上甜蜜驚喜。香港康得思酒店The Place餅店，由糕點總廚Roy Ma與其團隊，精心炮製一系列經典及節慶蛋糕，適合全年任何時候或慶祝活動享用。 為支持本地社區 ... 欲覽全文，再睇埋系列電子書2022收息全攻略；立即登記限時$10/月試閱計劃計劃詳情 登入 $10 試閱 無合約, 可隨時取消 ($60/月續約) 欄名 : Food 最新專欄文章 更多 浪漫情人節限定 前日本首相御廚入室弟子主理Omakase 今日 浪漫情人節限定 前日本首相御廚入室弟子主理Omakase 【Good Food,Good Mood@iM網欄】寿し雲隠 SUSHI KUMOGAKU 壽司名店《Mori醍醐》的後續 2022/02/07 【Good Food,Good Mood@iM網欄】寿し雲隠 SUSHI KUMOGAKU 壽司名店《Mori醍醐》的後續 美利酒店新任副行政總廚推出新美饌 2022/02/04 美利酒店新任副行政總廚推出新美饌 【Good Food,Good Mood@iM網欄】「日山」姊妹店登陸中環 GASSAN月山 2022/01/31 【Good Food,Good Mood@iM網欄】「日山」姊妹店登陸中環 GASSAN月山 【Good Food,Good Mood@iM網欄】2022年新鮮出爐一星餐廳 灣仔《甬府》 2022/01/24 【Good Food,Good Mood@iM網欄】2022年新鮮出爐一星餐廳 灣仔《甬府》